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Зеленский обратился к предстоятелям церквей

Комментариев: 6
Президент поздравил украинцев с днем Крещения Руси-Украины и призвал глав церквей к диалогу.
Зеленский призывает церкви объединять, а не разделять украинцев
Зеленский призывает церкви объединять, а не разделять украинцев

Президент Владимир Зеленский в день Крещения Руси призвал предстоятелей церквей к диалогу. Об этом говорится в поздравлении в Twiiter главы государства в воскресенье, 28 июля.

"Поздравляю всех с днем Крещения Руси-Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом для объединения древнего государства, его укрепления и развития. Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве - наша сила и наше будущее", - написал президент.

Как сообщалось, сегодня Православная церковь Украины впервые провела крестный ход. Также сегодня состоялся традиционный ход вокруг Владимирского собора во главе с патриархом Филаретом.

Накануне крестный ход в столице провела УПЦ Московского патриархата.

 

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Теги: религия, церковь, УПЦ МП, УПЦ КП, крестный ход, Владимир Зеленский, крестный ход Украина, ПЦУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Антибес    28.07.2019, 16:55
Оценка:  -2
Антибес
А посетить новый концерт"Квартала"их пригласил?
Ira0956    28.07.2019, 16:44
Оценка:  -2
Ira0956
Стесняюсь спросить: а когда и где крестили украину??? ))
Андрей    28.07.2019, 16:55
Оценка:  +2
Андрей
И то правда! Расиянцы с монгольских степей уже крещенными прискакали! Православными!
СтальнаяКрыса    28.07.2019, 17:19
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Гугл в помощь. Узнаеш как проходило крещение. В то время ещё не было разделения на Украину, Россию, Беларусь. Язык был старословянский.
СтальнаяКрыса    28.07.2019, 16:20
Оценка:  -4
СтальнаяКрыса
Диалог между цервями возможен, но только в том случае если их предстоятели не продались службам безопасности: КГБ, ФСБ,СБУ и прочие.
Антибес    28.07.2019, 16:57
Оценка:  -2
Антибес
Стально-крысиный бот с кучей аккаунтов,тебе уже поздно начинать думать.Похмелись,подрочи на лик своего синего боха Педрилы и ложись спать.
СтальнаяКрыса    28.07.2019, 17:15
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
У меня только два акуанта, да и то второй создал когда на бигмир банили за всякую мелочь. И я совсем не употребляю спиртного и не курю.
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