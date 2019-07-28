Зеленский обратился к предстоятелям церквей

Президент поздравил украинцев с днем Крещения Руси-Украины и призвал глав церквей к диалогу.

Президент Владимир Зеленский в день Крещения Руси призвал предстоятелей церквей к диалогу. Об этом говорится в поздравлении в Twiiter главы государства в воскресенье, 28 июля.

"Поздравляю всех с днем Крещения Руси-Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом для объединения древнего государства, его укрепления и развития. Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве - наша сила и наше будущее", - написал президент.

Как сообщалось, сегодня Православная церковь Украины впервые провела крестный ход. Также сегодня состоялся традиционный ход вокруг Владимирского собора во главе с патриархом Филаретом.

Накануне крестный ход в столице провела УПЦ Московского патриархата.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet