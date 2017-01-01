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В Железном Порту парень залез на колесо обозрения и сорвался вниз: У него ЧМТ и кома

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Пострадавшему 21 год.
Свидетели события вызвали "неотложку"
Свидетели события вызвали "неотложку"
khersonci.com.ua

В городе-курорте Железный Порт Херсонской области 27 июля один из местных жителей на набережной взобрался на колесо обозрения, которое находилось в нерабочем состоянии, и, не удержавшись, упал вниз.

Об этом сообщает местное издание "Херсонцы".

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21-летний юноша среди белого дня на глазах у отдыхающих и местных жителей начал взбираться наверх. Но вскоре у него устали руки, и парень упал вниз с высоты приблизительно 10 метров. Свидетели события вызвали "неотложку".

Однако к приезду медработников пострадавший впал в состояние комы. А в результате падения у него повреждение внутренних органов и ушиб головного мозга.

Как сообщалось 13 июня, под Одессой девушку ударило током на крыше поезда во время селфи.

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Теги: несчастный случай, экстремал, Херсонская область
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