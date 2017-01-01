Большая часть доказательств по делу админсуда уничтожена - ГПУ

Злоупотребления в Окружном админсуде Киева столь масштабны, что невозможно все уничтожить, считает Горбатюк.

Глава управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявляет, что доказательства причастности судей Окружного админсуда Киева к возможному совершению уголовных преступлений уже утеряны. Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle.

"Большая часть (доказательств - ред.) утрачена. Однако злоупотребления столь масштабны, нарушений так много, что невозможно все уничтожить. Но наиболее важные доказательства, прямо свидетельствующие о причастности, наверняка уже уничтожены", - заявил он.

Горбатюк отметил, что есть доказательства, которые косвенно свидетельствуют о злоупотреблениях, но до них "надо еще добраться".

"Достаточно доказательств главных эпизодов, чтобы были вынесены обвинительные приговоры. Конечно, там еще надо проводить фоноскопические экспертизы записи, изучать документы. Однако есть большое количество дополнительных других эпизодов, в которых еще просматривается коррупция. Все эти эпизоды должны расследоваться также", - подчеркнул он.

При этом он отметил, что ни одно из более 10 подозрений по "майдановским делам" в течение последнего года не подписано.

На записях, по данным следствия, фигурируют, в частности, глава суда Павел Вовк, судьи Евгений Аблов, Богдан Санин, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов, Павел Григорович, члены Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Остапец и Николай Сирош, адвокат Александр Кротюк, нардеп Сергей Кивалов и его помощница Антонина Славицкая.

Правоохранители расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.

Правоохранители подготовили подозрения руководству и 4 судьям ОАСК.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet