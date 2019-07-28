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МВД подсчитало участников крестного хода ПЦУ

Комментариев: 6
Во время мероприятий к 1031-летию крещения Киевской Руси правонарушений не зафиксировали.
Празднование Крещения Руси прошло без происшествий
Празднование Крещения Руси прошло без происшествий
МВС України

Первый крестный ход Православной церкви Украины в день Крещения Руси собрал около 15 тысяч человек. Об этом сообщает в воскресенье, 28 июля, пресс-служба МВД.

Правопорядок во время проведения мероприятий обеспечивали около двух тысяч правоохранителей.

"Для обеспечения общественного порядка во время крестного хода привлекались все подразделения киевской полиции. В частности, на службу заступали специалисты взрывотехнической службы, кинологи с собаками, спецназовцы, а также сотрудники превентивной коммуникации", - сообщили в МВД.

В министерстве подчеркнули, что в целом во время мероприятий к 1031-летию крещения Киевской Руси, которые проходили 27 и 28 июля, не были зафиксированы никакие нарушение общественного порядка или провокации.

Как сообщалось, сегодня Православная церковь Украины впервые провела крестный ход. Также сегодня состоялся традиционный ход вокруг Владимирского собора во главе с патриархом Филаретом.

Накануне крестный ход в столице провела УПЦ Московского патриархата.

 

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Теги: Киев, церковь, МВД, крестный ход, крестный ход Украина, ПЦУ, Православная церковь Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Вепр    28.07.2019, 18:42
Оценка:  0
Вепр
Добре діло, вдалий хід провели!
ПЦУ то наша церква!
udacha+++    28.07.2019, 18:54
Оценка:  -1
udacha+++
Церковь не допущенная к святому огню, не имеет святого духа, т.е если проводит обряд крещения, на самом деле младенец остается не крещенным и т.д
colavova    28.07.2019, 18:59
Оценка:  -1
colavova
а когда поп РПЦ отказывает в крещении, младенец остаётся кем?
udacha+++    28.07.2019, 19:10
Оценка:  0
udacha+++
colavova, не равняй , то ответственность попа, а не церкви
VSHIVANKA    28.07.2019, 18:17
Оценка:  -2
VSHIVANKA
УКРОПНАЯ СЕКТА НЕ ПРИЗНАНА НИ ОДНОЙ КАНОНИЧЕСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ В МИРЕ , КРОМЕ ИХ ХОЗЯЕВ ИЗ КОНСТАНТИНОПОЛЯ , КОТОРЫЕ ЭТУ СЕКТУ И СОЗДАЛИ...
СЕКТАНТАМИ ЗАПРЕЩЕНО ТОМОСИРОВАТЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СВОЕЙ РЕЗЕРВАЦИИ , ДАБЫ НЕ ОСКВЕРНЯТЬ ИСТИННЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ...
СЕКТАНТЫ ПОЛНОСТЬЮ ПОДЧИНЕНЫ ХОЗЯЕВАМ
colavova    28.07.2019, 18:58
Оценка:  -1
colavova
и шо? гундяю полегчало?
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