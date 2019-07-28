МВД подсчитало участников крестного хода ПЦУ

Во время мероприятий к 1031-летию крещения Киевской Руси правонарушений не зафиксировали.

Первый крестный ход Православной церкви Украины в день Крещения Руси собрал около 15 тысяч человек. Об этом сообщает в воскресенье, 28 июля, пресс-служба МВД.

Правопорядок во время проведения мероприятий обеспечивали около двух тысяч правоохранителей.

"Для обеспечения общественного порядка во время крестного хода привлекались все подразделения киевской полиции. В частности, на службу заступали специалисты взрывотехнической службы, кинологи с собаками, спецназовцы, а также сотрудники превентивной коммуникации", - сообщили в МВД.

В министерстве подчеркнули, что в целом во время мероприятий к 1031-летию крещения Киевской Руси, которые проходили 27 и 28 июля, не были зафиксированы никакие нарушение общественного порядка или провокации.

Как сообщалось, сегодня Православная церковь Украины впервые провела крестный ход. Также сегодня состоялся традиционный ход вокруг Владимирского собора во главе с патриархом Филаретом.

Накануне крестный ход в столице провела УПЦ Московского патриархата.

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