Киев выразил протест из-за визита Медведева в Крым

Российский премьер приехал "с рабочей поездкой" в Севастополь, где состоится парад кораблей.

Министерство иностранных дел Украины в воскресенье, 28 июля, выразило протест в связи с несогласованным с украинской стороной визитом делегации РФ во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым в аннексированный Крым.

"Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Циничной является цель "визита" - участие в параде оккупационного флота России. Продолжаем придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и г. Севастополь", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы правительства РФ, Медведев 28–29 июля будет находиться "с рабочей поездкой" в Севастополе.

Сегодня он посетит парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня военно-морского флота России.

29 июля Медведев проведет совещание о ходе реализации "национальных проектов".

Отметим, на этой неделе Кабмин предложил СНБО ввести новые санкции против России за строительство газопровода в Крым и незаконную добычу на украинских месторождениях.

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