Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Киев выразил протест из-за визита Медведева в Крым

Комментариев: 5
Российский премьер приехал "с рабочей поездкой" в Севастополь, где состоится парад кораблей.
Медведев в Крыму (архивное фото)
Медведев в Крыму (архивное фото)
AP

Министерство иностранных дел Украины в воскресенье, 28 июля, выразило протест в связи с несогласованным с украинской стороной визитом делегации РФ во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым в аннексированный Крым.

"Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Циничной является цель "визита" - участие в параде оккупационного флота России. Продолжаем придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и г. Севастополь", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы правительства РФ, Медведев 28–29 июля будет находиться "с рабочей поездкой" в Севастополе.

Сегодня он посетит парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня военно-морского флота России.

29 июля Медведев проведет совещание о ходе реализации "национальных проектов".

Отметим, на этой неделе Кабмин предложил СНБО ввести новые санкции против России за строительство газопровода в Крым и незаконную добычу на украинских месторождениях.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Украина, Крым, МИД Украины, аннексия Крыма
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Антибес    28.07.2019, 19:05
Оценка:  +1
Антибес
А протест гражданину Турчинову в виде привлечения к уголовной ответственности за государственную измену,которую он совершил,сдав Крым без единого оборонительного боя,не хотите выразить?
Николай510    28.07.2019, 18:48
Оценка:  +3
Николай510
Удивляет, почему "Медведева" до сих пор не арестовали на территории Украины!?
Духовный_скреп    28.07.2019, 18:32
Оценка:  -4
Духовный_скреп
Флагман расейского флота "Кузя" на параде участвовал?
udacha+++    28.07.2019, 18:41
Оценка:  +3
udacha+++
Виолеттка, а ты каким местом протестуешь
birtov1990    28.07.2019, 18:51
Оценка:  +3
birtov1990
Духовный_скреп
А твой ракетный катер "Прилуки", который чуть не утонул на параде в Одессе, все еще плавает или уже утонул.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь