На заводе в Запорожье произошла утечка химвещества

На Запорожском титано-магниевом заводе в воскресенье, 28 июля, произошла утечка тетрахлорида титана. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

"28 июля в 10:36 в Службу спасения "101" поступило сообщение о происшествии на территории ООО ЗТМК. По повышенному номеру вызова от ГУ ГСЧС в Запорожской области к месту происшествия прибыли 10 единиц основной и специальной техники и 45 человек личного состава. На месте происшествия спасатели установили, что из-за протекания передаточного бака произошла утечка тетрахлорида титана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для осаждения испарений спасатели создали водяную завесу с помощью насадок-распылителей и одновременно привели в готовность оборудование для подачи пены. Работники завода для ликвидации течи из бака перекрыли вентиль и установили бандаж. Также была осуществлена перекачка химического вещества в другую цистерну. В 11:40 аварию полностью ликвидировали.

Спасатели уверяют, что испарения химвеществ не вышли за пределы цеха. Опасности для жизни и здоровья граждан нет. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, 15 июля в конвертерном цехе комбината Азовсталь разлилось около двух тысяч тонн чугуна.