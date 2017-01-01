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На заводе в Запорожье произошла утечка химвещества

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Из-за протекания передаточного бака на ЗТМК произошла утечка тетрахлорида титана, аварию ликвидировали.
Утечку тетрахлорида титана ликвидировали
Утечку тетрахлорида титана ликвидировали
ztmc.zp.ua

На Запорожском титано-магниевом заводе в воскресенье, 28 июля, произошла утечка тетрахлорида титана. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

"28 июля в 10:36 в Службу спасения "101" поступило сообщение о происшествии на территории ООО ЗТМК. По повышенному номеру вызова от ГУ ГСЧС в Запорожской области к месту происшествия прибыли 10 единиц основной и специальной техники и 45 человек личного состава. На месте происшествия спасатели установили, что из-за протекания передаточного бака произошла утечка тетрахлорида титана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для осаждения испарений спасатели создали водяную завесу с помощью насадок-распылителей и одновременно привели в готовность оборудование для подачи пены. Работники завода для ликвидации течи из бака перекрыли вентиль и установили бандаж. Также была осуществлена перекачка химического вещества в другую цистерну. В 11:40 аварию полностью ликвидировали.

Спасатели уверяют, что испарения химвеществ не вышли за пределы цеха. Опасности для жизни и здоровья граждан нет. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, 15 июля в конвертерном цехе комбината Азовсталь разлилось около двух тысяч тонн чугуна

 

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Теги: Запорожье, завод, ТОВ Запорізький титано-магнієвий комбінат, Химикаты, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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