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На Донбассе изъяли 150 кг наркотиков

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Крупная партия наркотических средств обнаружены во время обысков в Донецкой области.
Какие именно наркотики изъяты не сообщается
Какие именно наркотики изъяты не сообщается
facebook.com/pressjfo.news

В Доброполье Донецкой области во время обыска обнаружили 150 кг наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в воскресенье, 28 июля.

"Недавно в г. Доброполье работниками РПСПОП "Николаев" совместно с сотрудниками уголовного розыска Добропольского ОП ГУНП в Донецкой области проведен обыск по месту проживания гражданки "К". Во время обыска выявлены и изъяты наркотические вещества, весом 150 кг", - сказано в сообщении.

Других подробностей не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Украине перекрыли масштабный канал поставки наркотиков из Китая. Продажа опасных веществ продолжалась на протяжении 10 лет.

А возле Киева накрыли базу крупного наркосиндиката. Нарколаборатория располагалась в Макаровском районе.

 

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Теги: наркотики, Донецкая область, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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