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В Мариуполе мужчина заменил дверной замок гранатой

Комментариев: 3
Как оказалось, в арендованной мужчиной квартире сломался замок и он установил гранату как альтерантиву.
При взрыве гранаты никто не пострадал
При взрыве гранаты никто не пострадал
police.dn.ua

В Мариуполе Донецкой области мужчина установил гранату вместо сломанного дверного замка. Об этом сообщает пресс-служба полиции в воскресенье, 28 июля.

Как сообщается, 27 июля около 11.30 в полицию поступил звонок от местных жителей, которые сообщили, что в одной из квартир многоэтажки в центре города прогремел взрыв. На место происшествия прибыли наряды полиции и взрывотехников.

В квартире полицейские нашли куски взрывного устройства, их изъяли для экспертизы. Мужчины, который снимал квартиру, при взрыве дома не было. Его личность установили за несколько часов.

Им оказался ранее судимый местный житель 1986 года рождения. Мужчина рассказал, что сам изготовил  устройство и поставил его на дверь как "альтернативу замка". 

По факту ЧП возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 15 ч .1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство) и по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. 

Ранее сообщалось, что под Киевом девушка подорвалась на гранате, когда пыталась ее закопать.

 

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Теги: полиция, взрыв, Мариуполь, граната
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Serg2176    28.07.2019, 20:30
Оценка:  -2
Serg2176
сторонник дыныры - 100%
Letohradek    28.07.2019, 20:44
Оценка:  -2
Letohradek
или зэбил.
birtov1990    28.07.2019, 20:56
Оценка:  +1
birtov1990
Serg2176
Ошибаешься. Сторонник майдана, это они любители игратся с гранатами
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