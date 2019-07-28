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Глуховеря отреагировал на скандал с патрульными

Комментариев: 3
Глава Нацполиции Днепропетровской области говорит, что его заверили о решении конфликта с его водителем.
Глуховеря говорит, что выслушал стороны конфликта и готов был наказать виновного, но конфликт якобы был исчерпан
Глуховеря говорит, что выслушал стороны конфликта и готов был наказать виновного, но конфликт якобы был исчерпан
Цензор.нет

Начальник Нацполиции в Днепропетровской области, генерал Виталий Глуховеря прокомментировал свой конфликт с патрульными, из-за которого президент Владимир Зеленский призвал его уволить.

На странице в Facebook Глуховеря заявил о готовности дать необходимую информацию для проведения расследования его поведения. 

"Я готов предоставить любую информацию для проведения объективного расследования этого инцидента", - написал генерал.

"Когда это произошло, лично выслушал стороны конфликта и был готов для принятия решения о привлечении к ответственности виновного. Однако меня заверили о решении конфликта. Сейчас предоставлю свидетельства и объяснения по этому делу следователем. Считаю делом чести разобраться в ситуации!" - заявил Глуховеря.

Он также отметил, что справедливость является для него единственной ценностью и он всегда ее защищал. 

Причиной скандала стало опубликованное в сети видео с инцидентом, когда спецназ КОРД задержал патрульных, которые остановили за нарушение ПДД авто водителя Глуховери.

Инцидентом занялось Госбюро расследований. По их данным, во время общения с патрульными водитель вероятно позвонил Глуховере. После звонка на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения КОРД и задержали патрульных полицейских.

 

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Теги: полиция, Днепропетровская область, патрульная полиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Kostos    28.07.2019, 21:18
Оценка:  +1
Kostos
НАХ
Serg2176    28.07.2019, 21:09
Оценка:  +3
Serg2176
такая харя не может врать! всьо порешали! не отдирайте от корыта!
bimba08    28.07.2019, 20:58
Оценка:  +7
bimba08
"Решала" долбаный, зачем спецназ на полицейских спустил, побыковать решил за государственный счет?
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