Глуховеря отреагировал на скандал с патрульными

Глава Нацполиции Днепропетровской области говорит, что его заверили о решении конфликта с его водителем.

Глуховеря говорит, что выслушал стороны конфликта и готов был наказать виновного, но конфликт якобы был исчерпан Цензор.нет

Начальник Нацполиции в Днепропетровской области, генерал Виталий Глуховеря прокомментировал свой конфликт с патрульными, из-за которого президент Владимир Зеленский призвал его уволить.

На странице в Facebook Глуховеря заявил о готовности дать необходимую информацию для проведения расследования его поведения.

"Я готов предоставить любую информацию для проведения объективного расследования этого инцидента", - написал генерал.

"Когда это произошло, лично выслушал стороны конфликта и был готов для принятия решения о привлечении к ответственности виновного. Однако меня заверили о решении конфликта. Сейчас предоставлю свидетельства и объяснения по этому делу следователем. Считаю делом чести разобраться в ситуации!" - заявил Глуховеря.

Он также отметил, что справедливость является для него единственной ценностью и он всегда ее защищал.

Причиной скандала стало опубликованное в сети видео с инцидентом, когда спецназ КОРД задержал патрульных, которые остановили за нарушение ПДД авто водителя Глуховери.

Инцидентом занялось Госбюро расследований. По их данным, во время общения с патрульными водитель вероятно позвонил Глуховере. После звонка на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения КОРД и задержали патрульных полицейских.

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