Зеленский посетил матч Динамо – Шахтер
Президент наблюдал за матчем Суперкубка Украины Динамо – Шахтер на стадионе Черноморец в Одессе.
Президент Владимир Зеленский посетил в воскресенье, 28 июля, матч за Суперкубок Украины между Динамо и Шахтером на стадионе Черноморец в Одессе.
Зеленский наблюдал за матчем с трибун вместе с главой Офиса президента Андреем Богданом.
Cмотрите фотогалерею: Зеленский посетил матч Динамо – Шахтер
Ранее сообщалось, что киевское Динамо стало обладателем Суперкубка Украины, обыграв донецкий Шахтер со счетом 2:1.
Напомним, 26 июля Зеленский прибыл в Одессу с неофициальным визитом, чтобы посетить концерт Лиги смеха. 27 июля Зеленский и Богдан посетили городской пляж Одессы.
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