Зеленский посетил матч Динамо – Шахтер

Президент наблюдал за матчем Суперкубка Украины Динамо – Шахтер на стадионе Черноморец в Одессе.

Зеленский на стадионе Черноморец в Одессе Скриншот



Президент Владимир Зеленский посетил в воскресенье, 28 июля, матч за Суперкубок Украины между Динамо и Шахтером на стадионе Черноморец в Одессе.



Зеленский наблюдал за матчем с трибун вместе с главой Офиса президента Андреем Богданом.

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