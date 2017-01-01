Дело об убийстве Сармата передали в суд

Дело об убийстве ветерана АТО будут слушать в Бердянском районном суде – территориально по месту совершения преступления.

Виталий Олешко был убит 31 июля 2018 года В'ячеслав Аброськін / Facebook



Обвинительный акт в отношении вероятных исполнителей и организаторов убийства ветерана АТО Виталия Олешко (позывной Сармат) направили в суд, сообщает Громадське.

Отмечается, что понедельник, 29 августа, состоится первое заседание в Бердянском районном суде, на нем в частности будет решаться вопрос о продлении сроков содержания под стражей фигурантов преступления.

Среди подозреваемых в организации и совершении убийства семь человек: Михаил Сигида, Евгений Бродский, Виктор Власюк – вероятные организаторы преступления; Артем Матюшин, Владимир Обухов, Николай Ломако, Максим Владимиринков – вероятные исполнители.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске Виталий Олешко был застрелен в спину на глазах у жены и друга во дворе отеля, который принадлежит его семье. В тот же день полиция задержала группу киллеров, убивших Олешко.

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