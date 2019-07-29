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На Донбассе обстреляли пункт пропуска

Комментариев: 6
Сепаратисты обстреляли КПВВ Марьинка из крупнокалиберного пулемета, сообщают в штабе ООС. При этом обстрел боевых позиций ВСУ не был зафиксирован.
Сепаратисты обстреляли КПВВ Марьинка
Сепаратисты обстреляли КПВВ Марьинка
Cxid.info

За сутки, 28 июля, Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня. В то же время сепаратисты нарушили запрет на использование любого оружия.

Об этом сообщает штаб ООС.

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"Противник обстрелял КПВВ Марьинка из крупнокалиберного пулемета”, - говорится в сообщении, и, в частности, добавляется, что "обстрел боевых позиций Объединенных сил не был зафиксирован".

Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - резюмируют в сообщении.

Ранее президент Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и постпредом США при Европейском Союзе Гордоном Сондландом.

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Теги: Донбасс, Операция объединенных сил
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Комментариев (6)
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COZEL    29.07.2019, 10:45
Оценка:  +1
COZEL
https://rusvesna.su/news/15643324 51 КАК ОНО БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ, БРЕХЛИВАЯ ПРЕССА
Дром    29.07.2019, 10:49
Оценка:  0
Дром
Да и ежу понятно, что вранье: обстреляли "противники", но "обстрел позиций Объединенных сил не был зафиксирован". Понятно, что ВСУшникм по КПП ДНРовцев шмаляли.
Ira0956    29.07.2019, 09:39
Оценка:  0
Ira0956
Нам вопрос этот не на засыпку,
За отцов отвечают сыны.
Мы сумели исправить ошибку:
В слове «Крым» снова пишется «Ы»!
Ira0956    29.07.2019, 09:31
Оценка:  -1
Ira0956
Симферополь был основан в 1784 году, причем первый план города утвердил полководец Александр Суворов. На территории Симферополя располагалась последняя столица скифов Неаполь, а также здесь охотились на мамонтов неандертальцы, оставившие нам старейшую стоянку первобытного человека — Чокурча.
Дром    29.07.2019, 10:44
Оценка:  0
Дром
Первые поселения человека на территории нынешнего Симферополя появились ещё в доисторическую эпоху, но наиболее известным из древних предшественников города является Неаполь-Скифский
Дром    29.07.2019, 10:47
Оценка:  0
Дром
Ira0956 -вата. прежде чем копипастить тут свою российскую "недоисторию", хоть поинтересуйся историей реальной, а то некомильфо как-то выглядет на 1500 лет промахнулась.
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