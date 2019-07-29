В оккупированный Крым приезжает все меньше отдыхающих.

Провал очередного турсезона в Крыму сравнили с наплывом туристов на юге Украины

Провал очередного турсезона в Крыму сравнили с наплывом туристов на юге Украины

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Веб-камеры показывают реальную ситуацию на пляжах оккупированного Россией Крыма, наплыва отдыхающих там по-прежнему не наблюдается.

Скриншоты сегодняшних видео-трансляций, сделанных в Алуште и Феодосии, дают понять, что в оккупированный Крым с года в год приезжает все меньше и меньше отдыхающих.

В то же время курорты на юге Украины переполнены туристами. В частности, множество отдыхающих приехали на пляжи Одесской и Херсонской областей.

Также в курортном поселке Кирилловка Запорожской области разгар сезона, там сейчас множество отдыхающих.

Как сообщалось 12 июля, в Коктебеле канализационные стоки заливают акваторию пляжа.