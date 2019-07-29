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Провал очередного турсезона в Крыму сравнили с наплывом туристов на юге Украины

Комментариев: 17
В оккупированный Крым приезжает все меньше отдыхающих.
Провал очередного турсезона в Крыму сравнили с наплывом туристов на юге Украины
© Скриншот
Фото 1/5
  • В Крыму полупустые пляжи
  • В Крыму полупустые пляжи
  • В Крыму полупустые пляжи
  • В Крыму полупустые пляжи
  • В Крыму полупустые пляжи
Провал очередного турсезона в Крыму сравнили с наплывом туристов на юге Украины
В Крыму полупустые пляжи
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Веб-камеры показывают реальную ситуацию на пляжах оккупированного Россией Крыма, наплыва отдыхающих там по-прежнему не наблюдается.

Скриншоты сегодняшних видео-трансляций, сделанных в Алуште и Феодосии, дают понять, что в оккупированный Крым с года в год приезжает все меньше и меньше отдыхающих.

В то же время курорты на юге Украины переполнены туристами. В частности, множество отдыхающих приехали на пляжи Одесской и Херсонской областей.

Также в курортном поселке Кирилловка Запорожской области разгар сезона, там сейчас множество отдыхающих.

Как сообщалось 12 июля, в Коктебеле канализационные стоки заливают акваторию пляжа.

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Теги: пляж, Крым, Одесса
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Комментариев (17)
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Kamanavt_ua    29.07.2019, 11:57
Оценка:  0
Kamanavt_ua
Турция переплюнула их всех хотя тоже начинают зажираться
farfalle    29.07.2019, 11:35
Оценка:  -3
farfalle
Ущербные свиньи только доказывают свой менталитет "лишь бы у соседа корова сдохла". Это какое ж дно надо пробить, чтобы искать приметы, что крымчане стали жить хуже. И при этом - ждать, что они вернутся в этот клоповник))
Serg2176    29.07.2019, 11:53
Оценка:  0
Serg2176
уже ж вернулись...
farfalle    29.07.2019, 12:01
Оценка:  +1
farfalle
Ну, раз вернулись, какие претензии на тему "Чей Крым" и ноты протеста? Накуй, только накуй!
Da-Gabon    29.07.2019, 11:34
Оценка:  -4
Da-Gabon
Это еще и сайт создать с какими то левыми камерами, что б доказать своим упоротым. Люди просто дают запрос: веб камеры Крыма. Посмотрел, позавидовал отдыхающим. Хорошо в Крыму! Позоруха, упоротые, смотреть этот сайт, специально для вас зозданный.
farfalle    29.07.2019, 11:31
Оценка:  -1
farfalle
Одесса - в говне плещется толпа быдла с арбузными корками и семками.
Какое счастье отдыхать в чистом Крыму!
Сравнили городские пляжи с фото с частных пляжей пансионатов)) убогие))
VSHIVANKA    29.07.2019, 11:34
Оценка:  +2
VSHIVANKA
А В АБХАЗИИ ВООБЩЕ КЛАСС !!!
ВОДА КРИСТАЛЬНО ЧИСТАЯ И НАРОДУ ПРИЕМЛЕМО....
farfalle    29.07.2019, 11:36
Оценка:  0
farfalle
Сам еду в Агой в августе, красота!
Da-Gabon    29.07.2019, 11:38
Оценка:  +2
Da-Gabon
В Абхазию народ действительно прет. Не был ни разу, жаль.
farfalle    29.07.2019, 11:43
Оценка:  +2
farfalle
У меня там знакомая уже второй месяц - Агудзера. Восторг
ИИИИИИИИИИ    29.07.2019, 11:27
Оценка:  -2
ИИИИИИИИИИ
Полно там народа. И кто там уже был в этом сезоне - не даст соврать. А этот вброс, чтобы люди ехали в бердянский медузятник - ни о чём. Крым есть Крым, его с кирилловками не сравнить..
Peyot    29.07.2019, 11:29
Оценка:  +1
Peyot
ну да онлайн камеры все врут)))) зайди сам посмотри сколько там полно народу)))))) в любой день в люое время. максимум 1/10 от того что было до окупации!
VSHIVANKA    29.07.2019, 11:32
Оценка:  0
VSHIVANKA
ТЕБЕ НРАВИТСЯ ХОДИТЬ ПО ГОЛОВАМ И КУПАТЬСЯ В МОЧЕ ? )))
ПРИРОДА КРЫМА ХОТЬ ВЗДОХНУЛА НЕМНОГО ОТ СЕЛЮКОВ ЭУРОПЭЙЦИВ....)))
Huper!    29.07.2019, 11:14
Оценка:  0
Huper!
Тсссыть, а то в следующем году в Крыму запретят веб-камеры
Peyot    29.07.2019, 10:58
Оценка:  +1
Peyot
Я в июне отдыхал в зажопинске одесской области куда даже нет асфальтированной дороги. Тупо нет и все едеш полевыми ухабами накатаными тракторами примерно 40км от более какой то дороги. а до трасы 100км. Так там народу и то больше было))))
Peyot    29.07.2019, 10:59
Оценка:  -1
Peyot
А вообще ЗЕКОманда эту проблему исправит и воду в крым даст и туристов и сам крым признает рашистким!
Дром    29.07.2019, 11:02
Оценка:  -9
Дром
А ты, видать, из ЗЕкоманды и нам тут инсайдерскую информацию сливаешь?
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