Провал очередного турсезона в Крыму сравнили с наплывом туристов на юге Украины
В оккупированный Крым приезжает все меньше отдыхающих.
Провал очередного турсезона в Крыму сравнили с наплывом туристов на юге Украины
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Провал очередного турсезона в Крыму сравнили с наплывом туристов на юге Украины
В Крыму полупустые пляжи
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Веб-камеры показывают реальную ситуацию на пляжах оккупированного Россией Крыма, наплыва отдыхающих там по-прежнему не наблюдается.
Скриншоты сегодняшних видео-трансляций, сделанных в Алуште и Феодосии, дают понять, что в оккупированный Крым с года в год приезжает все меньше и меньше отдыхающих.
В то же время курорты на юге Украины переполнены туристами. В частности, множество отдыхающих приехали на пляжи Одесской и Херсонской областей.
Также в курортном поселке Кирилловка Запорожской области разгар сезона, там сейчас множество отдыхающих.
Как сообщалось 12 июля, в Коктебеле канализационные стоки заливают акваторию пляжа.
Какое счастье отдыхать в чистом Крыму!
Сравнили городские пляжи с фото с частных пляжей пансионатов)) убогие))
ВОДА КРИСТАЛЬНО ЧИСТАЯ И НАРОДУ ПРИЕМЛЕМО....
ПРИРОДА КРЫМА ХОТЬ ВЗДОХНУЛА НЕМНОГО ОТ СЕЛЮКОВ ЭУРОПЭЙЦИВ....)))