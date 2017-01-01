РФ перекрыла четверть моря ради учений, хотя у нее нет столько кораблей

ВМС России не нужно такое пространство, чтобы провести учения в Черном море.

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По данным международных предписаний мореплавателям, Россия с 24 июля по 19 августа перекрыла пять районов Черного моря, суммарная площадь которых составляет 118 570 км², что составляет более четверти его общей площади в 436 402 км². Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Фактически указанные районы перекрывают привычные и рекомендуемые международные морские судоходные пути в Болгарию, Грузии, Румынии и Украины, почти блокируя морское сообщение с этим странами.

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Перекрыты Россией районы Черного моря по международному предписанию 0817/2019

Срок действия международных предписаний №280, №287A, №287B и 0817/2019 - аж 19 августа.

Четкой причины закрытия не указывается, часть участков названа как “с опасной навигацией и опасностью плавания“, часть закрыта для проведения мероприятий боевой подготовки.

Следует отметить, что в РФ нет стольких наземных и надводных сил, чтобы была необходимость в перекрытии такой площади в соответствующих районах для проведения комплекса мероприятий боевой подготовки.

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Также у нее отсутствует необходимое количество плавсредств для контроля и перекрытия соответствующих районов для обеспечения безопасности судоходства и, в первую очередь, рыбалки и отдельных предприятий рыбного промысла, которые не всегда могут получить соответствующие предписания в срок.

Поэтому стоит рассматривать эти действия как очередной акт гибридной агрессии на море, теперь уже не только против Украины, но и других стран Черноморского региона.

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Отметим, перед самым началом учений Sea Breeze 2019, Россия международным предписанием 0698/2019 перекрыла район площадью в 8000 квадратных километров в Черном море, где была должна расположиться одна из локаций международных учений с участием кораблей Украины, Болгарии, Румынии, Грузии, Великобритании и США .

Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии пройдут учения НАТО с участием Украины.