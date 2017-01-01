Нацполиция подает в суд на Ровненский облавтодор: Из-за ям на дороге испортили авто

Причинно-следственную связь между выбоиной и ДТП будет устанавливать суд.

Национальная полиция собирается подать в суд на “Ровненский облавтодор“ в связи с ямой на трассе, из-за которой сотрудник органов попал в ДТП.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Нацполиции в Ровенской области.

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26 июля около 15.00 на автодороге “Ракетная-Боровое-Вежица“ вблизи села Залавье Рокитновского района произошла авария. Полицейский не справился с управлением служебного автомобиля, в результате чего машина опрокинулась.

Установлено, что 32-летний старший сержант полиции и его 22-летняя напарница из Рокитнивского отделения полиции ехали в село Купель. Они среагировали на вызов местной жительницы, сообщившей о домашнем насилии со стороны мужа.

По словам 32-летнего водителя, вблизи села Залавье из-за непогоды он не заметил выбоины и колесом попал в яму. Машину Renault Duster начало заносить. Она съехала с дороги и перевернулась.

В ДТП никто не пострадал. А вот автомобиль получил серьезные повреждения.

На 32-летнего водителя составили административный протокол по статье 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств).

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Кроме того, в соответствии с Приказом МВД Украины “Об утверждении инструкции по оформлению полицейскими материалов об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные не в автоматическом режиме“, работники полиции совместно с представителями райавтодора обследовали участок дороги, где произошло ДТП. Неподалеку от места аварии была обнаружена выбоина. Поэтому сейчас решается вопрос о привлечении к административной ответственности работников ГП “Ровненский облавтодор“ за нарушение правил, норм и стандартов при содержании автомобильных дорог по статье 140 КУоАП.

Причинно-следственную связь между выбоиной и ДТП будет устанавливать суд при рассмотрении админматериалов, составленных на полицейского.

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По факту публикации на одном из сайтов, а также на странице социальной сети Facebook ГП “Ровненский облавтодор“, где полиции угрожают инициировать проверки законности действий отдельных работников Рокитнивского отдела полиции, их профессиональной компетентности и соответствия занимаемым должностям, внесены в журнал Единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях полиции области соответствующие сведения. По этому факту проводится проверка.

На дороге была яма rv.npu.gov.ua

Как сообщалось в сентябре 2015, в Раде предложили не штрафовать за нарушения на плохих дорогах.

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