В Никополе под авто бросили гранату, есть раненые
В городе Никополь Днепропетровской области под автомобиль предпринимателя бросили гранату, два пассажира получили ранения. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает пресс-служба полиции области.
Инцидент произошел накануне поздно вечером на перекрестке Новикова и Коцюбинского.
“В результате взрыва пострадали два пассажира автомобиля, которые получили многочисленные осколочные ранения. Сейчас пострадавшие лица находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает“, - говорится в сообщении.
С места происшествия взрывотехники изъяли фрагменты гранаты РГД-5.
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Правоохранителям удалось установить подозреваемого в преступлении, его доставили в Никопольский отдел полиции. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование, назначены экспертизы.
Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе мужчина заменил дверной замок гранатой, что закончилось взрывом в многоэтажке.
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