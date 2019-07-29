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В Никополе под авто бросили гранату, есть раненые

Комментариев: 1
Два пассажира автомобиля получили многочисленные осколочные ранения после того, как на перекрестке под авто взорвалась граната.
Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение
Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение
dp.npu.gov.ua

В городе Никополь Днепропетровской области под автомобиль предпринимателя бросили гранату, два пассажира получили ранения. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел накануне поздно вечером на перекрестке Новикова и Коцюбинского.

“В результате взрыва пострадали два пассажира автомобиля, которые получили многочисленные осколочные ранения. Сейчас пострадавшие лица находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает“, - говорится в сообщении.

С места происшествия взрывотехники изъяли фрагменты гранаты РГД-5.

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Правоохранителям удалось установить подозреваемого в преступлении, его доставили в Никопольский отдел полиции. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование, назначены экспертизы.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

С места происшествия взрывотехники изъяли фрагменты гранаты РГД-5
С места происшествия взрывотехники изъяли фрагменты гранаты РГД-5
dp.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Мариуполе мужчина заменил дверной замок гранатой, что закончилось взрывом в многоэтажке.

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Теги: взрыв, Никополь, Днепропетровская область, граната, авто
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Комментариев (1)
Letohradek    29.07.2019, 11:41
Оценка:  0
Letohradek
Поймали ублюдка? Посадите его в заброшенное авто, без возможности оттуда выбраться, и бросьте под днище гранату! Только так можно вылечить подобных скотов!
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