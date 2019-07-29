Помогал перевезти "Бук": Соратника Гиркина выпустили на свободу по "закону Савченко"
Срок тюремного заключения бывшего “начальника службы тыла“ самопровозглашенной “ДНР“ Дмитрия Куприяна (позывной “Батя“) завершился.
Об этом сообщают Українські Новини.
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Именно Куприян является тем наемником РФ, который, по данным Службы безопасности Украины, организовал похищение в июле 2014 года трейлера для перевозки ЗРК “Бук“. Именно из этого ЗРК 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит самолет рейса МН17 Malaysia Airlines.
Куприян был задержан украинскими правоохранителями при пересечении госграницы в декабре 2015 года.
В декабре 2017 года он был осужден киевским судом к 5 годам лишения свободы и к нему был применен “закон Савченко“.
Срок тюремного заключения Куприяна истек 20 июня текущего года.
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Из-за плохого поведения под стражей суд установил за ним административный надзор сроком на 1 год. Куприян обязан в ночное время находится дома и 4 раза в месяц отмечаться у полиции. Также ему запрещено посещать рестораны, кафе, бары, магазины с целью приобретения спиртных напитков.
Отметим также, что наемник РФ Дмитрий Куприян (позывной “Батя“) является близким соратником российского террориста, полковника ФСБ Игоря Гиркина (Стрелкова), который командовал наемниками РФ на Донбассе в 2014 году.
Как сообщалось 11 марта, Гиркин продает медаль, полученную за аннексию Крыма.
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