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Помогал перевезти "Бук": Соратника Гиркина выпустили на свободу по "закону Савченко"

Комментариев: 3
Укравший трейлер для перевозки "Бука" наемник РФ, соратник террориста Гиркина Куприян вышел на свободу.
Предатель Дмитрий Куприян ("Батя") - второй справа
Предатель Дмитрий Куприян ("Батя") - второй справа
сепаратистский ресурс (Краматорск 2014 год)

Срок тюремного заключения бывшего “начальника службы тыла“ самопровозглашенной “ДНР“ Дмитрия Куприяна (позывной “Батя“) завершился.

Об этом сообщают Українські Новини.

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Именно Куприян является тем наемником РФ, который, по данным Службы безопасности Украины, организовал похищение в июле 2014 года трейлера для перевозки ЗРК “Бук“. Именно из этого ЗРК 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит самолет рейса МН17 Malaysia Airlines.

Куприян был задержан украинскими правоохранителями при пересечении госграницы в декабре 2015 года.

В декабре 2017 года он был осужден киевским судом к 5 годам лишения свободы и к нему был применен “закон Савченко“.

Срок тюремного заключения Куприяна истек 20 июня текущего года.

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Из-за плохого поведения под стражей суд установил за ним административный надзор сроком на 1 год. Куприян обязан в ночное время находится дома и 4 раза в месяц отмечаться у полиции. Также ему запрещено посещать рестораны, кафе, бары, магазины с целью приобретения спиртных напитков.

Отметим также, что наемник РФ Дмитрий Куприян (позывной “Батя“) является близким соратником российского террориста, полковника ФСБ Игоря Гиркина (Стрелкова), который командовал наемниками РФ на Донбассе в 2014 году.

Как сообщалось 11 марта, Гиркин продает медаль, полученную за аннексию Крыма.

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Теги: "ДНР", Гиркин, Куприян, тюрьма, закон Савченко
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Комментариев (3)
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Da-Gabon    29.07.2019, 12:20
Оценка:  0
Da-Gabon
Вот откуда поговорка: В огороде бузина, а в Киеве дядька.
VSHIVANKA    29.07.2019, 12:06
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ЧЕ ЗА БРЕД.....
ГДЕ ЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ УКРОПНЫХ ДИСПЕТЧЕРОВ ?
ГДЕ САМИ ДИСПЕТЧЕРА ?
ГДЕ СНИМКИ СО СПУТНИКОВ ХОЗЯЕВ ЩЕНЕВМЕРЛОВКИ, КОТОРЫЕ ВИСЯТ ТАМ КРУГЛОСУТОЧНО ?
ВАТА_FUCK    29.07.2019, 11:57
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
Очевидная "польза" от этого "закона". Кто-то его конкретно для себя заготовил. Гадя кстати "подвернулась"!
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