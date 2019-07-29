Помогал перевезти "Бук": Соратника Гиркина выпустили на свободу по "закону Савченко"

Укравший трейлер для перевозки "Бука" наемник РФ, соратник террориста Гиркина Куприян вышел на свободу.

Срок тюремного заключения бывшего “начальника службы тыла“ самопровозглашенной “ДНР“ Дмитрия Куприяна (позывной “Батя“) завершился.

Об этом сообщают Українські Новини.

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Именно Куприян является тем наемником РФ, который, по данным Службы безопасности Украины, организовал похищение в июле 2014 года трейлера для перевозки ЗРК “Бук“. Именно из этого ЗРК 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит самолет рейса МН17 Malaysia Airlines.

Куприян был задержан украинскими правоохранителями при пересечении госграницы в декабре 2015 года.

В декабре 2017 года он был осужден киевским судом к 5 годам лишения свободы и к нему был применен “закон Савченко“.

Срок тюремного заключения Куприяна истек 20 июня текущего года.

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Из-за плохого поведения под стражей суд установил за ним административный надзор сроком на 1 год. Куприян обязан в ночное время находится дома и 4 раза в месяц отмечаться у полиции. Также ему запрещено посещать рестораны, кафе, бары, магазины с целью приобретения спиртных напитков.

Отметим также, что наемник РФ Дмитрий Куприян (позывной “Батя“) является близким соратником российского террориста, полковника ФСБ Игоря Гиркина (Стрелкова), который командовал наемниками РФ на Донбассе в 2014 году.

Как сообщалось 11 марта, Гиркин продает медаль, полученную за аннексию Крыма.