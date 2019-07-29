Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ГПУ возмущены, что получили подозрения на судей ОАСК только сейчас

Комментариев: 0
Пресс-секретарь генпрокурора не понимает, как можно было столько тянуть.
Подозрения на судей пришли поздно
Подозрения на судей пришли поздно
пресс-служба суда

Читай также: Глава Окружного админсуда о записях НАБУ: Все ложь

Подозрения на судей Окружного админсуда поступили на подписть заместителя генпрокурора только этим утром. Об этом в  Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

“Только в 10:55 понедельника, 29.07.19, подозрения на судей ОАСК поступили на подпись заместителя генпрокурора“, - отметила она.

Читай также: В Окружном админсуде Киева рассказали об обысках

“Просто вовремя надо все делать, господин Горбатюк“, - возмутилась спикер Юрия Луценко. Напомним, вчера в ГПУ заявили, что большая часть доказательств по делу админсуда уничтожена.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ГПУ, генпрокурор, Сарган, ОАСК, Окружной админсуд, подозрения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь