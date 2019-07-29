В ГПУ возмущены, что получили подозрения на судей ОАСК только сейчас

Пресс-секретарь генпрокурора не понимает, как можно было столько тянуть.

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Подозрения на судей Окружного админсуда поступили на подписть заместителя генпрокурора только этим утром. Об этом в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

“Только в 10:55 понедельника, 29.07.19, подозрения на судей ОАСК поступили на подпись заместителя генпрокурора“, - отметила она.

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“Просто вовремя надо все делать, господин Горбатюк“, - возмутилась спикер Юрия Луценко. Напомним, вчера в ГПУ заявили, что большая часть доказательств по делу админсуда уничтожена.