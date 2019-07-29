Прожиточный минимум 30 тыс. грн: Борец-депутат Беленюк на порядок ошибся в цифрах
Депутат от партии “Слуга народа“, чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк в парламенте будет работать в комитете по вопросам социальной политики.
Об этом Беленюк сказал в комментарии LB.ua.
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“Я уже нахожусь в комитете по вопросам соцполитики, где буду заниматься вопросами спорта и молодежи“, - сказал Беленюк.
Говоря о зарплате депутата, политик упомянул прожиточный минимум.
“Мне называли разные суммы... Она там как-то соответствует прожиточному минимуму или минимальной зарплате, кажется, будет где-то в районе 30 тысяч гривен“, - сказал Беленюк.
С 1 июля 2019 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырос на 86 гривен и составляет 2007 гривен, минимальная зарплата, к которой привязана зарплата депутатов Рады - 4173 грн.
Напомним, средняя зарплата депутата в новом созыве Рады, в зависимости от должности в комитете, будет в среднем составлять 26 тыс. гривен. Комитет по вопросам соцполитики, куда определили Беленюка, является профильным по вопросам зарплат и пенсий.
Как сообщалось серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де Жанейро украинский борец Жан Беленюк только в 2018 году смог получить ордер на квартиру в Киеве, обещанную ему еще в 2016-ом.
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