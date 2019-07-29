Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Прожиточный минимум 30 тыс. грн: Борец-депутат Беленюк на порядок ошибся в цифрах

Комментариев: 4
С 1 июля 2019 года прожиточный минимум составляет 2007 гривен.
Новоизбранный нардеп имеет смутное представление о прожиточном минимуме
Новоизбранный нардеп имеет смутное представление о прожиточном минимуме
пресс-служба Нового канала

Депутат от партии “Слуга народа“, чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк в парламенте будет работать в комитете по вопросам социальной политики.

Об этом Беленюк сказал в комментарии LB.ua.

Читай также: Газета Голос Украины извинилась за высказывания в адрес Беленюка

“Я уже нахожусь в комитете по вопросам соцполитики, где буду заниматься вопросами спорта и молодежи“, - сказал Беленюк.

Говоря о зарплате депутата, политик упомянул прожиточный минимум.

“Мне называли разные суммы... Она там как-то соответствует прожиточному минимуму или минимальной зарплате, кажется, будет где-то в районе 30 тысяч гривен“, - сказал Беленюк.

С 1 июля 2019 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырос на 86 гривен и составляет 2007 гривен, минимальная зарплата, к которой привязана зарплата депутатов Рады - 4173 грн.

Напомним, средняя зарплата депутата в новом созыве Рады, в зависимости от должности в комитете, будет в среднем составлять 26 тыс. гривен. Комитет по вопросам соцполитики, куда определили Беленюка, является профильным по вопросам зарплат и пенсий.

Как сообщалось серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де Жанейро украинский борец Жан Беленюк только в 2018 году смог получить ордер на квартиру в Киеве, обещанную ему еще в 2016-ом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: депутат, Жан Беленюк, зарплата, прожиточный минимум, ошибка, Слуги народа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Зорян_и_Шкиряк    29.07.2019, 13:06
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
-Здорово, диду!
-Здравствуй, американский шпион!
-Який же я тебе американский шпион?! Я - гарный хлопец!
-Да какой же ты гарный хлопец?! Ты ж негр!
ВосставшийИзБана    29.07.2019, 12:53
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Еще одно чучело. К тому же черномазое.
Зорян_и_Шкиряк    29.07.2019, 13:04
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Надо ему гранату вручить - пущай везде с ней ходит! ))
Зорян_и_Шкиряк    29.07.2019, 13:07
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Кстати! нигер в Раде - это ещё экзотичнее, чем бурятский индеец на донетчине!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь