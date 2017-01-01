Погода на неделю: Жара в Украине пойдет на спад

Почти на всей территории Украины ожидается постепенное снижение температуры воздуха на протяжении недели.

На этой неделе в Украине жара отступит, и будет преобладать теплая и дождливая погода. Основное количество осадков выпадет в западных регионах. Об этом сообщает Укргидрометцентр в понедельник, 29 июля.

Так, сегодня дожди с грозами пройдут на западе и на севере Украины.

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В воскресенье, 28 июля осадки в виде дождей с грозами ожидаются в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областях. Столбик термометра на большей части страны будет колебаться в диапазоне 28-31 градусов, на юге до 34 градусов тепла.

Во вторник, 30 июля, уже на всей территории Украины пройдут кратковременные дожди и грозы, кроме южных областей и Крыма. Температура воздуха там прогреется до 30-32 тепла. На западе ожидается 27-29 тепла. В центре и на севере до +29, в восточных областях до 31 тепла.

В среду, 31 июля, осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях. Воздух там прогреется до 24-27 тепла. На остальной территории страны сохранится сухая погода. Температура на юге 30-32, в центре и на севере до 24-27, в восточных областях +26.

В четверг, 1 августа, на западе Украины дожди усилятся. Температура понизится до 23-25. На остальной территории будет сухо, но также похолодает. На севере, в центре и на востоке 22-25 градуса тепла. В южных областях максимальная температура прогнозируется на уровне +28.

В пятницу, 2 августа, на Западной Украине вновь будет преобладать дождливая погода. Также незначительные осадки ожидаются в Киеве, Киевской, Черниговской и Сумской области. Температура воздуха на западе, севере и в центре составит 23-25 тепла. На востоке будет немного теплее – до +27, а на юге – до 29 тепла.

Ранее украинские климатологи дали прогноз погоды до конца лета. Во второй половине июля прогнозируется потепление. В августе в Украину придет жара, но за десять дней до осени снова холодает.

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