Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Оппозиции - "какие-то" комитеты: "Слуга народа" заберет все кресла Кабмина

Комментариев: 3
В команде президента не видят смысла отдавать кому-либо кресла в правительстве, кроме себя.
Герус рассказал о планах на Кабмин
Герус рассказал о планах на Кабмин
УНИАН

Читай также: Разумков: Самовыдвиженцы могут войти во фракцию Слуги народа

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что коалиция в новоизбранном парламенте займет все министерские кресла. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

“Коалиция заберет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве“, - заявил он.

Читай также: Богдан взорвал сеть фото с “новым премьером“

“В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю“, - добавил Герус.

Напомним, ранее в “Слуге народа“ назвали кандидатов на посты глав Минздрава и МОН.

 

Поделись:
Теги: коалиция, монобольшинство, Слуга народа, Кабмин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Хулиганка*    29.07.2019, 13:51
Оценка:  0
Хулиганка*
Все правильно.
Peyot    29.07.2019, 13:15
Оценка:  -1
Peyot
Походу о такой демократии как у нас теперь мог даже чингиз хаг мечтать!
Woodbrother    29.07.2019, 13:15
Оценка:  -1
Woodbrother
А вину за все свои тупые решения будут валить на Петю. Телеканал гавно+гавно будет грязь лить без остановки.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь