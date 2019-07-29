Оппозиции - "какие-то" комитеты: "Слуга народа" заберет все кресла Кабмина

В команде президента не видят смысла отдавать кому-либо кресла в правительстве, кроме себя.

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Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что коалиция в новоизбранном парламенте займет все министерские кресла. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

“Коалиция заберет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве“, - заявил он.

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“В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю“, - добавил Герус.

Напомним, ранее в “Слуге народа“ назвали кандидатов на посты глав Минздрава и МОН.