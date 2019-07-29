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В Украине будут судить гражданина Сербии: Содействовал оккупации Россией Крыма

Комментариев: 2
Гражданин Республики Сербия былд разведчиком незаконного вооруженного формирования.
Доказана его причастност к деятельности НВФ "Самооборона Севастополя"
Доказана его причастност к деятельности НВФ "Самооборона Севастополя"
ark.gp.gov.ua

При процессуальном руководстве прокуратуры АР Крым сообщено о подозрении гражданину Сербии, “самобороновцу“, участнику разведывательной группы “Северный ветер“.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратура АР Крым.

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Ведомство осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту создания и деятельности на временно оккупированной территории автономии незаконных вооруженных формирований, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.260 УК Украины, которое находится в производстве следователя отдела Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и г.Севастополе.

“В ходе досудебного расследования получены доказательства причастности гражданина Республики Сербия к деятельности незаконного вооруженного формирования “Самооборона Севастополя“, в связи с чем, указанном гражданину сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины“, - говорится в сообщении.

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Установлено, что в течение февраля-марта 2014 года гражданин Республики Сербия, будучи разведчиком незаконного вооруженного формирования разведывательной группы “Северный ветер“, которая входила в состав “Самообороны Севастополя“, помог оккупационной власти установить контроль за стратегическими объектами АР Крым, линиями электропередачи и пунктов газопровода вблизи г.Севастополь, осуществлял так называемое патрулирование г.Севастополь.

Как сообщалось в мае, воевавший за “ДНР“ бразилец получил 13 лет тюрьмы.

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Теги: "ДНР", террорист, война, Донбасс, Сербия
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Комментариев (3)
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Woodbrother    29.07.2019, 13:52
Оценка:  0
Woodbrother
Расстрелять , по международному закону о борьбе с наемничеством.
COZEL    29.07.2019, 13:29
Оценка:  -1
COZEL
ТАК Я НЕ ПОНЯЛ, ГДЕ ОН, ЕГО ЧТО ЗАОЧНО, СТРАНА ДЕБИЛОВ, НА УЛИЦУ ВЫЙДЕШЬ ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ, КРОМЕ ИДИОТОВ МЕЛКИХ И ТО ВЕЧЕРОМ, ЭТО ВЕЧНО ЖИВУЩИЙ СБРОД, ПОЧИТАЕШЬ ПРЕССУ, ПАЛАТА НОМЕР ШЕСТЬ, У НАС В ШЕВЧЕНКОВО ЕСТЬ ЖЕЛТЫЙ ДОМ, ДУРКА НАЗЫВАЕТСЯ, МОЖЕТ РАСПУСТИЛИ ИХ И ПОДАЛИСЬ В ПРЕССУ РАДУ))))
Кайдаш    29.07.2019, 13:29
Оценка:  +1
Кайдаш
Так его побрали, не побрали? Х. поймёшь. Или опять воздух будут судить?
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