Зеленский назначил внештатным советником гендиректора телеканала СТБ

Владимир Бородянский с 2004 является генеральным директором телеканала СТБ, а с марта 2012 года возглавляет медиа группу StarLightMedia.

Владимир Бородянский много лет работает в медиа-бизнесе kp.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерального директора телеканала СТБ, руководителя группы StarLightMedia Владимира Бородянского своим внештатным советником.

Соответствующий указ №557/2019 от 29 июля 2019 года опубликован на сайте главы государства в понедельник.

“Назначить Бородянского Владимира Владимировича советником президента Украины (вне штата)“, – говорится в документе.

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Владимир Бородянский с 2004 является генеральным директором телеканала СТБ, а с марта 2012 года возглавляет медиа группу StarLightMedia. Ранее он работал руководителем отдела управления медиа-активами Альфа-банка, отвечал за реализацию бизнес-проектов Новый канал, Наше радио и других.

На прошлой неделе Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова заместителем секретаря СНБО.