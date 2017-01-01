Петиция за лишение Савченко звания героя набрала 15 тысяч голосов

До окончания сбора подписей осталось еще 42 дня.

Читай также: СБУ не пустила Савченко агитировать в ОРДЛО

Петиция с предложением лишить Надежду Савченко звания “Герой Украины“ набрала больше 15 тысяч подписей, в частности, 15104. Об этом свидетельствуют данные на сайте президента.

До окончания сбора подписей осталось 42 дня. Автором петиции указан Коваленко Александр Иванович, датой публикации- 8 июня 2019 года.

Читай также: За Савченко проголосовали восемь человек

“Лишить Надежду Савченко звание Героя Украины за систематическую и нескрываемую антиукраинскую деятельность в пользу страны-агрессора“, - указано в тексте петиции.

Напомним, после провала на выборах Надежда Савченко сделала заявление о том, что наконец-то она свободна.