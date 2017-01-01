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Петиция за лишение Савченко звания героя набрала 15 тысяч голосов

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До окончания сбора подписей осталось еще 42 дня.
Савченко хотят лишить звания героя
Савченко хотят лишить звания героя
Facebook Савченко

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Петиция с предложением лишить Надежду Савченко звания “Герой Украины“ набрала больше 15 тысяч подписей, в частности, 15104. Об этом свидетельствуют данные на сайте президента.

До окончания сбора подписей осталось 42 дня. Автором петиции указан Коваленко Александр Иванович, датой публикации-  8 июня 2019 года.

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“Лишить Надежду Савченко звание Героя Украины за систематическую и нескрываемую антиукраинскую деятельность в пользу страны-агрессора“, - указано в тексте петиции.

Напомним, после провала на выборах Надежда Савченко сделала заявление о том, что наконец-то она свободна.

 

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Теги: Савченко, Герой Украины, звание, петиция
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