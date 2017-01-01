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Показала пример. Супрун сделала прививку от дифтерии и столбняка

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Минздрав начал информационную кампанию по вакцинации взрослых от дифтерии и столбняка. Пример показала глава ведомства.
Супрун начала информационную кампанию по вакцинации взрослых
Супрун начала информационную кампанию по вакцинации взрослых
facebook.com/ulanasuprun

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун ревакцинировалась в киевской поликлинике у своего семейного врача. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

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“В Украине крайне низкий уровень охвата прививками от этой инфекции: вакцинированы только 70% детей, взрослых - еще меньше. В 2018 году каждый второй взрослый не сделал необходимой прививки. При таких условиях эксперты прогнозируют возможный риск возникновения вспышки дифтерии. Единственный способ защититься - сделать прививку“, - отметила она.

Супрун напомнила, что детям делают прививку АКДС в 2, 4 и 6 месяцев. В 18 месяцев проводится ревакцинация, впоследствии ревакцинацию проводят в 6 лет вакциной АДС, следующую в 16 лет - АДС-М. Далее необходимо вакцинироваться повторно каждые 10 лет. То есть если последняя прививка против дифтерии получено в 16 лет, следующую нужно сделать в 26. И так - каждые десять лет.

Супрун подчеркнула, что на данный момент во всех областях Украины качественная и безопасная вакцина доступна в достаточном количестве. Сделать прививку все могут бесплатно у своего семейного врача, терапевта или педиатра.

Ранее сообщалось, что Минздрав закупит дополнительные вакцины против кори. Потребность в вакцинах в Украине постоянно растет. Общая их потребность превышает 5 млн доз.

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Теги: Украина, Минздрав, вакцина, вакцинация, МОЗ, Супрун, прививки
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Источник: korrespondent.net

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