В Запорожье мужчина изнасиловал женщину-водителя трамвая

преступник задержан и предстанет перед судом.

На скамье подсудимых оказался ранее судимый злоумышленник, который изнасиловал 40-летнюю женщину.

Об этом сообщает прокуратура Запорожской области.

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30 апреля в пустой трамвай зашел неизвестный и стал угрожать женщине-водителю. Он потребовал остановить транспорт, а получив желаемое, ударил потерпевшую бутылкой по голове, отобрал сумку с деньгами, набросился и изнасиловал.

В скором времени полицейские задержали насильника. Ему избрали меру пресечения в виде ареста. Сейчас в суд направлен обвинительный акт по ч.2 ст. 152, ч.2 ст. 186 УК Украины (изнасилование и открытое хищение чужого имущества совершенное повторно) для рассмотрения по существу.

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