Начальника полиции Днепропетровщины уволили после скандала со спецназом

Глуховеря потерял занимаемую должность после того, как спецназ задержал полицию, которая остановила его авто.

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Начальника управления Национальной полиции Днепропетровской области уволили с занимаемой должности. Об этом сообщает НВ.

Уточняется, что был уволен Виталий Глуховеря. При этом подробностей увольнения или его причин издание не приводит.

Ранее увольнение Глуховери инициировал президент Владимир Зеленский. Сам Глуховеря увольняться отказывался и даже обратился к президенту с просьбой этого не делать.

Ранее в Днепре спецназ задержал патрульных за остановку авто генерала. Во время общения с полицией водитель, вероятно, позвонил руководителю. После звонка на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения КОРД и задержали патрульных.