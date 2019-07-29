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Начальника полиции Днепропетровщины уволили после скандала со спецназом

Комментариев: 10
Глуховеря потерял занимаемую должность после того, как спецназ задержал полицию, которая остановила его авто.
Глуховерю уволили из-за скандала с патрульными
Глуховерю уволили из-за скандала с патрульными
УНИАН

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Начальника управления Национальной полиции Днепропетровской области уволили с занимаемой должности. Об этом сообщает НВ.

Уточняется, что был уволен Виталий Глуховеря.  При этом подробностей увольнения или его причин издание не приводит.

Ранее увольнение Глуховери инициировал президент Владимир Зеленский. Сам Глуховеря увольняться отказывался и даже обратился к президенту с просьбой этого не делать.

Ранее в Днепре спецназ задержал патрульных за остановку авто генерала. Во время общения с полицией водитель, вероятно, позвонил руководителю. После звонка на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения КОРД и задержали патрульных.

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Теги: Глузоверя, Днепр, область, полиция, увольнение
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Комментариев (10)
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qwsdcvnm    29.07.2019, 15:08
Оценка:  +3
qwsdcvnm
На мусоровоз его определить, и сартиры на вокзале помыть. С такими пидoрами надо пожёстче.
klin    29.07.2019, 14:54
Оценка:  +3
klin
Разжаловать собаку до лейтенанта!
Плавні    29.07.2019, 14:51
Оценка:  +4
Плавні
Треба ще розслідування та можливо кримінальну справу відкрити про перевищення повноважень.
Потому_что    29.07.2019, 14:37
Оценка:  +4
Потому_что
Не уволили, а сам уволился...Это совершенно разные вещи..
skolesa    29.07.2019, 14:49
Оценка:  +3
skolesa
и совершенно разные деньги.
alex-zol    29.07.2019, 14:17
Оценка:  +5
alex-zol
Хорошо бы не только с должности, а и вообще из МВД.
otstoi-0022    29.07.2019, 14:17
Оценка:  +6
otstoi-0022
Сабака плешивая Уродец ..

Ну и харю отел ПАДЛА за деньги налогоплательщиков
skolesa    29.07.2019, 14:57
Оценка:  +1
skolesa
Да нет - харю он отъел за другие деньги. А вот теперь будет жить за деньги налогоплательщиков. И тоже неплохо -не похудеет. К сожалению...
vicinq    29.07.2019, 14:08
Оценка:  +10
vicinq
Вот ребята пример поведения 100% БЫДЛА и не называйте это .....высоким званием ГЕНЕРАЛА барыга в погонах)
atos    29.07.2019, 14:04
Оценка:  +9
atos
Водила Глухохуя колхозный лох, ему только на мусоровозе ездить))))))
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