В Госдуме заявили, что "вышли на связь" со "слугами народа"

В РФ надеются договориться с президентской партией в Украине.

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Некоторые народные депутаты от партии “Слуга народа“ уже начали договариваться с Москвой о стабилизации отношений между Украиной и Россией. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам, передает Gazeta.ua.

“Как бы кто не хотел помешать нашим контактам, они уже идут, они уже многократно масштабнее, чем год, полгода назад. Дальше все зависит , в первую очередь, от доброй воли парламентского большинства“, - отметил он.

“Пока во многом для нас это черный ящик. Но, называя имен, скажу, что некоторые из них уже вышли на связь “, - сказал Слуцкий.

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Озвучивать имена будущих депутатов, которые хотят примирения с Кремлем, Слуцкий отказался. “Я имею в виду именно блок Зеленского, но я не буду называть имен. Смею вас заверить - это идет по возрастанию“, - заверил депутат.

Напомним, 27 июля в Москве митинговали за свободные выборы в Госдуму.