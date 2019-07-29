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В Одесском суде нацгвардеец найден с огнестрельным ранением в голову

Комментариев: 2
Правоохранители расследуют обстоятельства огнестрельного ранения нацгвардейца.
Пострадавший госпитализирован
Пострадавший госпитализирован
ngu.gov.ua

На территории Киевского районного суда Одессы утром 29 июля боец Национальной гвардии получил тяжелое огнестрельное ранение. 

Об этом сообщает пресс-служба Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

Во время несения службы в Киевском райсуде личный состав, который находился в караульном помещении, услышал выстрел.

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“Как позже оказалось, в одном из помещений был найден солдат с огнестрельным ранением в голову. На место происшествия вызвана СОГ (следственно-оперативная группа – ред.) и скорая помощь“, - говорится в сообщении.

Как уточняет Думская, пострадавший - уроженец Тернополя. Полиция сначала предполагала, что что солдат ранил сам себя. Предварительная версия случившегося была — неосторожное обращение с оружием. 

Однако, позже правоохранители обнаружили предсмертную записку.

“Нацгвардеец, выстреливший себе в голову, пытался покончить с собой. Об этом свидетельствует обнаруженная предсмертная записка“, - сообщают источники Думской в правоохранительных органах.

Как сообщалось 25 июня, в Глухове прапорщик избил и пытался застрелить солдата.

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Теги: Нацгвардия, суд, Одесса, стрельба, ранение
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Комментариев (2)
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Da-Gabon    29.07.2019, 15:47
Оценка:  0
Da-Gabon
Такой ерундой пытаются отвлечь украинцев от аллергии Навального.
colavova    29.07.2019, 16:52
Оценка:  0
colavova
у навального аллергия на ерунде?
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