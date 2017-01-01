В Одесском суде нацгвардейцу выстрелили голову
На территории Киевского районного суда Одессы утром 29 июля боец Национальной гвардии получил тяжелое огнестрельное ранение.
Об этом сообщает пресс-служба Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.
Во время несения службы в Киевском райсуде личный состав, который находился в караульном помещении, услышал выстрел.
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"Как позже оказалось, в одном из помещений был найден солдат с огнестрельным ранением в голову. На место происшествия вызвана СОГ (следственно-оперативная группа – ред.) и скорая помощь", - говорится в сообщении.
Как сообщалось 25 июня, в Глухове прапорщик избил и пытался застрелить солдата.
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