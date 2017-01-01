Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пятая часть трудоспособных украинцев - заробитчане

Комментариев: 0
Из-за оттока рабочей силы в Украине рекордно снизился уровень безработицы и растут зарплаты, говорят в Минфине.
Украинцы на границе с Польшей
Украинцы на границе с Польшей
Постоянно работают за рубежом 3,2 миллиона украинцев - это 18% всего экономически активного населения страны.
 
Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Министерства финансов за июль.
 

Читай также: Украинским заробитчанам в Германии обеспечат пенсии

В ведомстве отмечают, что отток рабочей силы за границу способствовал уменьшению безработицы в Украине. Так, в июне 2019 количество безработных сократилось на 5,5%, а количество безработных, претендующих на одну вакансию, сократилась до 3 человек - это самый низкий показатель за последние годы.
 
Также, как отметили в Минфине, высокие темпы трудовой миграции привели к росту уровне зарплат в Украине. Так, в мае 2019 темп роста зарплаты вырос до 7% (по сравнению с маем предыдущего года) из-за того, что украинские работодатели вынуждены конкурировать с европейскими за рабочую силу.
 
Ранее сообщалось, что за последние пять лет количество трудовых мигрантов из Украины в Польше выросло в пять раз – с 300 тысяч до примерно 1,5 млн.
 
Поделись:
Теги: трудовая миграция, Минфин, безработица, заробитчане
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь