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Портнов сходил в ГПУ на допрос "в теплой и дружественной остановке"

Комментариев: 5
Экс-замглавы АП подчеркнул, что по делам Майдана его допрашивают как свидетеля.
Портнов не жалуется на допрос в ГПУ
Портнов не жалуется на допрос в ГПУ
Faceook Андрея Портнова

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Бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов пришел на допрос в Генпрокуратуру, который прошел “в теплой и дружеской обстановке“. Об этом сам Портном заявил журналистам, когда вышел из ГПУ, передает Лига.

По мнению Портнова, основной целью допроса было “отвлечь его и дать сигнал, чтобы он сбавил темп по Порошенко“.

Экс-замглавы АП также сообщил, что дал ГПУ дополнительные сведения об “организованной преступной группировке“ во главе со спикером Рады Андреем Парубием и главой департамента спецрасследований ГПУ Сергеем Горбатюком.

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“Я считаю, и следователю об этом сообщил еще раз, что основная цель деятельности Горбатюка – избежание ответственности тех, кто причастен к массовому насилию и убийствам на Майдане. С этой целью он был назначен на свою должность, с этой целью проработал последние годы“, - заявил Портнов.

Он также сказал, что никогда не являлся подозреваемом ни в одном деле по Майдану, сейчас его вызвали как свидетеля, а подозрения против него касаются только его заработной платы в университете Шевченко.

Напомним, ранее Портнов объяснил, откуда берет данные о Порошенко.

 

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Теги: Портнов, допрос, ГПУ, Горбатюк, Майдан
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Комментариев (6)
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T-REX2    29.07.2019, 16:24
Оценка:  -1
T-REX2
а у нас остановку убрали,нет не теплой не дружественной
Антибес    29.07.2019, 16:12
Оценка:  -2
Антибес
Андрей,дави эту шоколадную мразь по всем фронтам!
colavova    29.07.2019, 16:55
Оценка:  0
colavova
и тылы руками прикрывай
Letohradek    29.07.2019, 16:01
Оценка:  -1
Letohradek
При Петре Порошенко, этот януковский холуйвел себя скромно ... При охрыпшей крысе он вернулся в Украину и чувствует себя везде в теплой обстановке ...
Зэбилы, что скажете?
birtov1990    29.07.2019, 16:18
Оценка:  0
birtov1990
Скажу только одно, что ты Дебил!
Letohradek    29.07.2019, 16:37
Оценка:  0
Letohradek
А по поводу возвращения Портнова, есть что сказать?
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