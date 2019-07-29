Портнов сходил в ГПУ на допрос "в теплой и дружественной остановке"

Экс-замглавы АП подчеркнул, что по делам Майдана его допрашивают как свидетеля.

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Бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов пришел на допрос в Генпрокуратуру, который прошел “в теплой и дружеской обстановке“. Об этом сам Портном заявил журналистам, когда вышел из ГПУ, передает Лига.

По мнению Портнова, основной целью допроса было “отвлечь его и дать сигнал, чтобы он сбавил темп по Порошенко“.

Экс-замглавы АП также сообщил, что дал ГПУ дополнительные сведения об “организованной преступной группировке“ во главе со спикером Рады Андреем Парубием и главой департамента спецрасследований ГПУ Сергеем Горбатюком.

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“Я считаю, и следователю об этом сообщил еще раз, что основная цель деятельности Горбатюка – избежание ответственности тех, кто причастен к массовому насилию и убийствам на Майдане. С этой целью он был назначен на свою должность, с этой целью проработал последние годы“, - заявил Портнов.

Он также сказал, что никогда не являлся подозреваемом ни в одном деле по Майдану, сейчас его вызвали как свидетеля, а подозрения против него касаются только его заработной платы в университете Шевченко.

Напомним, ранее Портнов объяснил, откуда берет данные о Порошенко.