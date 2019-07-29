Законы и комитеты на природе: Как проходит учеба "слуга народа" в Трускавце

Специфику работы во время недельного обучения все ученики могут выбрать самостоятельно.

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В первый день недельного интенсива “Cлуги народа“ изучают основы самоуправления. Учителя - преподаватели из Киевской школы экономики и известные украинские экономисты, которые охватят темы инфраструктуры, безопасности, обороны и нескольких других сфер, пишет Депо.

Лекции будут проводить с 8:30 до 21:30. В день предусмотрено три перерыва по 20 мин и время на обед и ужин (по 1:00), но и в настоящее время будущим нардепам обещают давать задания.

Ориентировочно день в “школе“ будет выглядеть так:

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07.30 - 08.30 Завтрак

08.30 - 10.00 Блок 1 (основная программа)

10.00 - 10.20 Перерыв 1

10.20 - 11.50 Блок 2 (основная программа)

12.00 - 13.00 Обед

13.00 - 14.30 Блок 3 (основная программа)

14.30 - 14.50 Перерыв 2

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14.50 - 16.20 Блок 4 (основная программа)

16.20 - 16.40 Перерыв 3

16.40 - 18.00 Блок 5 (факультативная программа)

18.00 - 19.00 Ужин

19.00 - 21.30 Блок 6 (вечерняя программа)

По словам президента Киевской школы экономики и первого заместителя главы совета Нацбанка Тимофея Милованова, Трускавец выбрали, потому что “в Украине пока нет инфраструктуры для масштабного обучения взрослых.

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При выборе места для обучения мы столкнулись с препятствием: несмотря на тот факт, что Украина развивает рекреационную составляющую экономики, пока нет комплексов, которые могут обеспечить одновременное обучение почти трех сотен людей “.

Известно также, что будущих народных депутатов поделят на комитеты, чтобы научить их работать, как в Верховной Раде. Специфику работы во время недельного обучения все ученики могут выбрать самостоятельно.

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За неделю каждый “слуга“ должен подготовить несколько документов: стратегии развития государства, законопроект и методику его воплощения. В партии отмечают, что это - не последний из запланированных интенсивов, а лишь первый из ряда учебных.

Напомним, ранее будущий нардеп от Слуги народа показала, как у них проходит интенсив.