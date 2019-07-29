Луганская ТЭС успешно перешла на газ вместо угля

Изменения связаны с веденнием Россией ограничения на поставки энергоносителей в Украину.

Экспорт угля из РФ возможен только после получения специального разрешения АКМЦ / vk.com

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Луганская теплоэлектростанция (Луганская область), принадлежащая компании “ДТЭК Востокэнерго“, с 29 июля перешла на использование газа из-за отсутствия запасов угля вследствие введенного Россией ограничения на поставки энергоносителей в Украину.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Луганской областной госадминистрации (ОГА) Виталий Комарницкий.

“Сегодня в 9:00 Луганскую ТЭС перевели с потребления угля на газ. Все прошло в штатном режиме, перебоев не было. Потребители разницы не почувствовали“, - написал чиновник.

По словам Комарницкого, ситуация находится под контролем, причин для беспокойства нет.

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Напомним, 26 июля на совещании в Луганской ОГА заявили, что с 29 июля возможна приостановка работы станции из-за нехватки угля, ввозимого в Украину из России. В ОГА отмечали, что из-за остановки работы Луганской ТЭС существует реальная угроза возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, а именно полного прекращения энергоснабжения миллиона жителей области, детских садиков, школ, медицинских учреждений, предприятий водо- и газоснабжения.

Как сообщалось 11 июля, для Луганской ТЭС не были согласованы квоты на поставки угля из РФ.

В апреле правительство РФ запретило экспорт в Украину российской нефти и нефтепродуктов, а экспорт угля возможен только после получения специального разрешения.

Стоит отметить, “ДТЭК Востокэнерго“ - генерирующая компания, в состав которой входят “ДТЭК Кураховская ТЭС“ (Курахово, Донецкая обл.) и “ДТЭК Луганская ТЭС“ (Счастье, Луганская обл.). Весной 2017 года компания потеряла контроль над третьей тепловой электростанцией - “ДТЭК Зуевская ТЭС“, расположенной на временно неподконтрольной территории в городе Зугрэс (Донецкая область).

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