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В Иванкове трое сотрудников водоканала погибли в канализации

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Полиция выясняет обстоятельства трагедии.
Мужчины отравились парами аммиака
Мужчины отравились парами аммиака
olx.ua

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В поселке Иванков на севере Киевской области в понедельник около 14:00 были найдены мертвыми трое сотрудников “Иванковводоканала“.

По данным LB.ua, тела находились в канализационном колодце.

Погибшие отравились парами аммиака.

Как сообщалось, в апреле 2018 в России пять сотрудников ресторана погибли в канализации.

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Теги: канализация, Киевская область, смерть, несчастный случай
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