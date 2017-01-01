В Иванкове трое сотрудников водоканала погибли в канализации
Полиция выясняет обстоятельства трагедии.
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В поселке Иванков на севере Киевской области в понедельник около 14:00 были найдены мертвыми трое сотрудников “Иванковводоканала“.
По данным LB.ua, тела находились в канализационном колодце.
Погибшие отравились парами аммиака.
Как сообщалось, в апреле 2018 в России пять сотрудников ресторана погибли в канализации.
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