В Украину вернули собаку, которая была захвачена вместе с моряками в Керченском проливе

На момент захвата украинских кораблей собаке Джесси было три месяца. С тех пор она находилась у сотрудников пограничной службы РФ в Керчи.

Захваченную вместе с моряками и суднами собаку Джесси вернули в Украину facebook.com/anastasia.georgievskaya

В Украину вернули собаку Джесси, которая находилась вместе с экипажем буксира Яны Капу во время захвата судна в ноябре 2018 года. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщили адвокаты Николай Полозов и Анастасия Георгиевская на своих страницах в Facebook.

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“Собаку Джесси, которая была захвачена вместе с 24 военнопленными украинскими моряками, сегодня вернули домой“, - написал Полозов.

Он отметил, что о собаке практически сразу после встречи с адвокатами сообщили моряки - члены экипажа буксира Яны-Капу, которые попросили ее найти и постараться вернуть домой.

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Несколько месяцев ушло на поиски собаки и договоренностью с СУ ФСБ и керченскими пограничниками, которые оставили ее у себя“.

Анастасия Георгиевская сообщила, что собаку забрала семья моряка Чулибы.

Собачка Джесси, 25 член команды военнопленных украинских моряков дома! Ее забрала к себе семья моряка Чулибы. Почти 5 месяцев мы вели переговоры о том, чтобы вернуть дочь полка домой, - написала она

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Отмечается, что в момент захвата украинских моряков, Джесси было три месяца. Животное заметили не сразу, все это время она находилась у сотрудников пограничной службы РФ в Керчи. При чем одного из них, по его признанию, укусила за ногу.

Напомним, 17 июля всем 24 украинским морякам продлили арест на три месяца. В настоящее время расследование дела завершено, обвиняемые и их адвокаты приступили к ознакомлению с его материалами.

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