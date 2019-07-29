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В Украину вернули собаку, которая была захвачена вместе с моряками в Керченском проливе

Комментариев: 15
На момент захвата украинских кораблей собаке Джесси было три месяца. С тех пор она находилась у сотрудников пограничной службы РФ в Керчи.
Захваченную вместе с моряками и суднами собаку Джесси вернули в Украину
Захваченную вместе с моряками и суднами собаку Джесси вернули в Украину
facebook.com/anastasia.georgievskaya

В Украину вернули собаку Джесси, которая находилась вместе с экипажем буксира Яны Капу во время захвата судна в ноябре 2018 года. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщили адвокаты Николай Полозов и Анастасия Георгиевская на своих страницах в Facebook.

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“Собаку Джесси, которая была захвачена вместе с 24 военнопленными украинскими моряками, сегодня вернули домой“, - написал Полозов.

Он отметил, что о собаке практически сразу после встречи с адвокатами сообщили моряки - члены экипажа буксира Яны-Капу, которые попросили ее найти и постараться вернуть домой.

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Несколько месяцев ушло на поиски собаки и договоренностью с СУ ФСБ и керченскими пограничниками, которые оставили ее у себя“.

Анастасия Георгиевская сообщила, что собаку забрала семья моряка Чулибы.

Собачка Джесси, 25 член команды военнопленных украинских моряков дома! Ее забрала к себе семья моряка Чулибы. Почти 5 месяцев мы вели переговоры о том, чтобы вернуть дочь полка домой, - написала она

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Отмечается, что в момент захвата украинских моряков, Джесси было три месяца. Животное заметили не сразу, все это время она находилась у сотрудников пограничной службы РФ в Керчи. При чем одного из них, по его признанию, укусила за ногу.

Напомним, 17 июля всем 24 украинским морякам продлили арест на три месяца. В настоящее время расследование дела завершено, обвиняемые и их адвокаты приступили к ознакомлению с его материалами.

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Теги: Украина-Россия, собака, Керченский пролив, украинские моряки
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Комментариев (15)
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ВАТА_FUCK    29.07.2019, 19:25
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
Они её "Хайль Путлер" учили лаять, а она им - "Путлер капут!" Вот и выдворили как неблагонадежную!
Зорян_и_Шкиряк    29.07.2019, 19:24
Оценка:  -2
Зорян_и_Шкиряк
Очень осторожно теперь надо относиться к этой собаке. Не давать ей звание Героя Украины, не избирать в Раду, как следует допросить и следить, чтобы не начала лаять по-русски.
Michael2811    29.07.2019, 19:34
Оценка:  -1
Michael2811
Зорян и Шкиряк........Плюсую......+++++ +++++++++
Брюква_и_Клюква    29.07.2019, 19:38
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
А как же она будет материться без русского языка, друг мой Боба?
Зорян_и_Шкиряк    29.07.2019, 19:47
Оценка:  -2
Зорян_и_Шкиряк
Это уже пройденный этап, мой дорогой фруктово-овощной Смузи! В свой время я был поражён, как матерятся коренные прибалты!..

Да будь я Ляшко престарелых годов
Иль Фарион бесноватой,
Я русский бы выучил только за то,
Чтоб им разговаривать матом!
Брюква_и_Клюква    29.07.2019, 19:51
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Согласен, дружище! Чтобы рассказать о своем пребывании в Мокселе, этой милой псинке потребуется русский язык, ибо ни в одном другом нет такого количества матюков!
TRIGER25    29.07.2019, 19:22
Оценка:  +1
TRIGER25
Cтранно ... вот так вот просто и вернули ? без разоблачений у Соловьева ? без полония в миске и обвинений в бандеровском лае ? Не верю ...
Woodbrother    29.07.2019, 19:02
Оценка:  +1
Woodbrother
Удивительно, как на российский басманный суд не дал собачки 30 лет концлагеря.
Da-Gabon    29.07.2019, 19:10
Оценка:  -4
Da-Gabon
Что-то ты сегодня совсем не в духе. Ты не водитель трамвая?
Michael2811    29.07.2019, 19:22
Оценка:  -4
Michael2811
Это у себя в деревне можешь об этом порассуждать! Здесь не место для рагулей
TRIGER25    29.07.2019, 19:23
Оценка:  +2
TRIGER25
они долго искали статью по которой собачке можно было бы впилить пожизненное ...
Michael2811    29.07.2019, 18:59
Оценка:  -4
Michael2811
Если машина сбивает собаку на дороге,в этом всегда виноват водитель!!! По той причине,что собака не знает правила дорожного движения!
Michael2811    29.07.2019, 19:10
Оценка:  -2
Michael2811
Это прописано во всех странах мира!!!
Michael2811    29.07.2019, 19:20
Оценка:  -4
Michael2811
Точно так...если маленький ребёнок выбежал на дорогу и его сбила машина! Кто виноват???? Дитё не знает правил! Всё!
ВАТА_FUCK    29.07.2019, 19:23
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
Если "страна" не знает(не признает) Международные правила судоходства, она выдумывает свои, ловит кого получится и сажает в тюрьму потому что ей так захотелось!
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