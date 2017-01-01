Польша предлагает дополнить "минский формат" США и Великобританией

Польша инициирует появление в ООН должности спецпредставителя по вопросам Украины.

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Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил о возможности введения в ООН должности специального представителя по вопросам Украины. Об этом информирует UATV.

“У нас есть определенная динамичность относительно политического процесса в Украине. Мы поддерживаем усилия президента Владимира Зеленского и его партии по реформированию государства и обеспечения мира“, - заявил Чапутович.

Глава польского МИД добавил, что идея о создании в ООН должности специального представителя по Украине пока не было принято, но дискуссия об этом продолжается.

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“Нормандский формат не принес удовлетворительных результатов (по решению войны в Донбассе). Россия не выполняет Минские договоренности. Возможно, стоит задуматься над предложением президента Украины, чтобы расширить формат, например, пригласив туда США и Великобританию. Это может быть хорошим решением“, - подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский уволил посла в Швеции.