Бессмертный хочет привлечь к Минскому процессу выходцев с Донбасса и депутатов

Представитель ТКГ говорит, что с депутатами будет проще разговаривать, когда они будут внутри процесса.

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Глава политической подгруппы ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины Роман Бессмертный считает, что к Минскому процессу следует привлекать представителей общественности и народных депутатов. Об этом Бессмертный заявил в интервью LB.ua.

"Мы его минский процесс уже модифицировали - там нет Медведчука. Теперь по фактору привлечения других кадров. Привлечение может быть различным: формальным, фактическим, аналитическим, сфере безопасности и так далее", - отметил он.

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"Вот я бы попробовал эти вещи развивать вокруг. Более того, чего явно не хватает - не хватает общественной составляющей", - сказал Бессмертный. В этом контексте он подчеркнул, что против войны надо бороться всеми инструментами, "иногда даже теми, про которые просто мы не осознаем, что они сыграют свою роль".

Он рассказал, что сейчас восстанавливает все коммуникации, потому что участие в политической подгруппе - это работа с рядом внешних, внутренних, специализированных и коммуникационных институтов.

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По мнению Бессмертного, также в Минский процесса нужно привлечь выходцев из Донбасса и народных депутатов, "так как одно дело, когда ты приходишь к ним и начинаешь рассказывать, а другое - когда они сами внутри процесса".

Напомним, ранее в Минске договорились, что Украине вернут Украине вернут 69 граждан в обмен на 209 боевиков.