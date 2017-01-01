На улицах Киева начали устанавливать кнопки связи с полицией
В столице Украины начали устанавливать кнопки экстренной связи с полицией. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает пресс-служба МВД Украины.
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В Министерстве внутренних дел Украины подчеркнули, что оператор полиции видит и слышит находящихся возле кнопок связи, даже если те не нажали на кнопку помощи, так рядом находится система видеонаблюдения и звукозаписи.
На данный момент кнопки экстренной связи с полицией установлены на:
- Smart street, Салютная, 2;
- Алея художников;
- Пейзажная алея;
- Парк Владимирская горка.
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Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в этом году установят еще 600 камер видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, возле памятников и парков.
Ранее Аваков назвал новую дату введения видеофиксации на дорогах. Он также предупредил, что штрафы с камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения будут “ужасными“.
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