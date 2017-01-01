На улицах Киева начали устанавливать кнопки связи с полицией

Сообщить правоохранителям о чрезвычайной ситуации на улице столицы можно благодаря кнопки экстренной связи.

В столице Украины начали устанавливать кнопки экстренной связи с полицией. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает пресс-служба МВД Украины.

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В Министерстве внутренних дел Украины подчеркнули, что оператор полиции видит и слышит находящихся возле кнопок связи, даже если те не нажали на кнопку помощи, так рядом находится система видеонаблюдения и звукозаписи.

На данный момент кнопки экстренной связи с полицией установлены на:

Smart street, Салютная, 2;

Алея художников;

Пейзажная алея;

Парк Владимирская горка.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в этом году установят еще 600 камер видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, возле памятников и парков.

Ранее Аваков назвал новую дату введения видеофиксации на дорогах. Он также предупредил, что штрафы с камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения будут “ужасными“.

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