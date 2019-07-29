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В Киевской области трое сотрудников водоканала погибли в канализации

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Погибшие отравились парами аммиака, их тела сегодня днем нашли в канализационном колодце.
Мужчины задохнулись в канализационном колодце
Мужчины задохнулись в канализационном колодце
112.by

В поселке Иванков на севере Киевской области в понедельник, 29 июля, были найдены мертвыми трое сотрудников предприятия Иванковводоканала, сообщает ЛБ.ua.

По данным издания, тела погибших обнаружили в канализационном колодце.

Отмечается, что погибшие отравились парами аммиака.

Напомним, в Индии при чистке канализации в отеле задохнулись семь человек.  Владельцу отеля предъявлено обвинение в их смерти.

Ранее в центре Львова прогремел взрыв в канализации. Пострадавших в результате происшествия нет. 

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Теги: смерть, Киевская область, канализация, водоканал
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Источник: korrespondent.net

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