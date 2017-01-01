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Полицейский на блокпосте в Донецкой области требовал с водителей взятки

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Размер взятки он определял на свое усмотрение ссылаясь на разную "тяжесть преступления" - от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен.
Полицейского поймали на взяточничестве
Полицейского поймали на взяточничестве
facebook.com/UA.National.Police

Полицейский на блокпосте в донецкой области требовал взятки с водителей, которые пересекали линию разграничения на дороге Славянск - Донецк - Мариуполь. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины в понедельник, 29 июля.

"Капитан полиции Волновахского отдела полиции Донецкой области требовал и получал неправомерную выгоду от водителей, которые пересекали линию разграничения на автодороге Славянск – Донецк - Мариуполь", - сказано в сообщении.

Сообщается также, что размер неправомерной выгоды полицейский определял на свое усмотрение в зависимости от "тяжести" нарушения - от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен.

 

 

Напомним, что ранее в связи с коррупционным скандалом управление полиции Одесской области вывели за штат.

Также сообщалось, что в Харькове полицейские сбили женщину и ребенка.

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Теги: коррупция, взятка, полиция, Донецкая область
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Источник: korrespondent.net

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