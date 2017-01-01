В Украине запустили сайт опасных товаров
В Украине в тестовом режиме запущен сайт опасной непищевой продукции. При его помощи можно будет проверить качество детских товаров, моющих средств и т д.
Об этом сообщает УНН.
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“На сайте можно проверить безопасность непищевой продукции по категориям: детские товары, моющие средства, средства измерительной техники, электрического и электронного оборудования, топливо“, - рассказали в управлении.
На сайте предоставлена информация о том:
- как безопасно покупать в интернете,
- что делать, если права покупателя нарушены,
- как найти контакты контролирующих органов.
Ране сообщалось о том, что Украина расследует импорт товаров из трех стран. Комиссия проведет расследование импорта спичек и колесных дисков из России, Беларуси и Китая.
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