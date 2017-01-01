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В Украине запустили сайт опасных товаров

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Чиновники запустили сайт опасной непищевой продукции.
Не все товары на украинских прилавках высокого качества
Не все товары на украинских прилавках высокого качества
depositphotos.com

В Украине в тестовом режиме запущен сайт опасной непищевой продукции. При его помощи можно будет проверить качество детских товаров, моющих средств и т д.

Об этом сообщает УНН.

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“На сайте можно проверить безопасность непищевой продукции по категориям: детские товары, моющие средства, средства измерительной техники, электрического и электронного оборудования, топливо“, - рассказали в управлении.

На сайте предоставлена информация о том:

  • как безопасно покупать в интернете,
  • что делать, если права покупателя нарушены,
  • как найти контакты контролирующих органов.

 

Ране сообщалось о том, что Украина расследует импорт товаров из трех стран. Комиссия проведет расследование импорта спичек и колесных дисков из России, Беларуси и Китая.

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Теги: сайт опасных товаров, база опасной непищевой продукции
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