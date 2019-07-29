Украина требует от ООН отреагировать на избиения людей в центре Москвы
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Украина призвала Совбез ООН отреагировать на массовые нарушения прав человека во время акций протеста в Москве. Об этом сообщается в Twitter постпредставительства Украины при ООН.
“В эти выходные в Москве произошли серьезные нарушения базовых прав человека - более тысячи протестующих против фальсификаций на местных выборах подверглись насилию и были задержаны силовиками. Мы призываем СБ ООН отреагировать“, - сказано в сообщении.
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This weekend has witnessed a major crackdown on basic human rights in #Moscow – more than a thousand protesters against fraud in local elections were harassed and arrested by the security forces. Many injured, opposition leader Navalny hospitalized.— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 29 липня 2019 р.
We call on #UNSG to react. pic.twitter.com/D00dzUVTNu
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Всего силовики задержали 1074 человека, людей избивали. В МИД Украины считают такие действия издевательством Кремля над ПАСЕ.
Ранее сообщалось, что ОМОН вновь избивал москвичей: Люди собрались возле больницы, где лежит отравленный Навальный
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я тебя понимаю, все равно с какого начинать!..правильно?!...
А ПАРИЖ, ОН ГДЕ!...Я ТАКОГО НЕ ЗНАЮ!...))))))))
ТЫ ОБ ЭТОМ КАЛЯКАЕШЬ ДАВНО!...ЧТО ЗА УДМУРТСКАЯ ПРИВЫЧКА!...))))))
ОДНИМ СЛОВОМ-ПАЛЬЦЕМ В ( ДА,ДА ИМЕННО ТУДА)...)))))))