Украина требует от ООН отреагировать на избиения людей в центре Москвы

Совбез ООН призвали не оставлять в стороне события в столице России.

Читай также: Навального госпитализировали со странной аллергией

Украина призвала Совбез ООН отреагировать на массовые нарушения прав человека во время акций протеста в Москве. Об этом сообщается в Twitter постпредставительства Украины при ООН.

“В эти выходные в Москве произошли серьезные нарушения базовых прав человека - более тысячи протестующих против фальсификаций на местных выборах подверглись насилию и были задержаны силовиками. Мы призываем СБ ООН отреагировать“, - сказано в сообщении.

Читай также: Медведев посетил парад флота РФ в Севастополе: МИД Украины выразил протест

This weekend has witnessed a major crackdown on basic human rights in #Moscow – more than a thousand protesters against fraud in local elections were harassed and arrested by the security forces. Many injured, opposition leader Navalny hospitalized.



We call on #UNSG to react. pic.twitter.com/D00dzUVTNu — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 29 липня 2019 р.

Читай также: Москвичи скандировали “Путин х#йло!“: Задержано более 1300 протестующих

Всего силовики задержали 1074 человека, людей избивали. В МИД Украины считают такие действия издевательством Кремля над ПАСЕ.

Ранее сообщалось, что ОМОН вновь избивал москвичей: Люди собрались возле больницы, где лежит отравленный Навальный