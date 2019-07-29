Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина требует от ООН отреагировать на избиения людей в центре Москвы

Комментариев: 4
Совбез ООН призвали не оставлять в стороне события в столице России.
Украина призвала ООН отреагировать на действия РФ
Украина призвала ООН отреагировать на действия РФ
un.org

Читай также: Навального госпитализировали со странной аллергией

Украина призвала Совбез ООН отреагировать на массовые нарушения прав человека во время акций протеста в Москве. Об этом сообщается в Twitter постпредставительства Украины при ООН.

“В эти выходные в Москве произошли серьезные нарушения базовых прав человека - более тысячи протестующих против фальсификаций на местных выборах подверглись насилию и были задержаны силовиками. Мы призываем СБ ООН отреагировать“, - сказано в сообщении.

Читай также: Медведев посетил парад флота РФ в Севастополе: МИД Украины выразил протест

Читай также: Москвичи скандировали “Путин х#йло!“: Задержано более 1300 протестующих

Всего силовики задержали 1074 человека, людей избивали. В МИД Украины считают такие действия издевательством Кремля над ПАСЕ.

Ранее сообщалось, что ОМОН вновь избивал москвичей: Люди собрались возле больницы, где лежит отравленный Навальный

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ООН, Москва, выборы, избиения, митинги, протесты, Украина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
ANDREICH    29.07.2019, 19:40
Оценка:  +1
ANDREICH
козлу по еб лу
ВыВсеВрети    29.07.2019, 19:52
Оценка:  0
ВыВсеВрети
уточни какому?...их там много!...))))))
я тебя понимаю, все равно с какого начинать!..правильно?!...
VSHIVANKA    29.07.2019, 19:27
Оценка:  -3
VSHIVANKA
А НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ ТОЖЕ ХРЮКАЛИ ОТ ВОЗМУЩЕНИЯ , КОГДА В ПАРИЖЕ ЕБАШИЛИ ЖЕЛТЫЕ ЖИЛЕТЫ , А В АМЕРИКАНСКОМ ШАРЛОТСВИЛЛЕ ПРИМЕНЯЛИ БОЕВОЕ ?)))
ВыВсеВрети    29.07.2019, 19:50
Оценка:  0
ВыВсеВрети
ВШИВАЯ, МЫ ЗА ТЕБЯ ПЕРЕЖИВАЕМ!...ВЫ ЖЕ НАШИ СОСЕДИ!...)))))))
А ПАРИЖ, ОН ГДЕ!...Я ТАКОГО НЕ ЗНАЮ!...))))))))
ТЫ ОБ ЭТОМ КАЛЯКАЕШЬ ДАВНО!...ЧТО ЗА УДМУРТСКАЯ ПРИВЫЧКА!...))))))
ОДНИМ СЛОВОМ-ПАЛЬЦЕМ В ( ДА,ДА ИМЕННО ТУДА)...)))))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь