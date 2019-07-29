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Порошенко вместе с семьей покинул пределы Украины - СМИ

Комментариев: 7
Бывший глава в воскресенье улетел в Стамбул. По данным СМИ, часть его семьи покинули Украину ранее.
Порошенко покинул Украину
Порошенко покинул Украину
Facebook/Петро Порошенко

Бывший президент Петр Порошенко вслед за семьей уехал на отдых за границу. Как сообщает УП со ссылкой на источники, экс-глава государства улетел в Турцию.

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О намерении улететь в отпуск Порошенко заявил в прошлую пятницу, но в воскресенье еще присутствовал на крестном ходе Православной церкви Украины.

“Часть членов его семьи выехала из Украины на прошлой неделе. Другая часть и он выехали в воскресенье. Летели в Стамбул“, - сообщил собеседник издания..

Также источники УП утверждают, что Порошенко написал заявление об отказе от госохраны.

Напомним, 25 июля четверо неизвестных мужчин пытались напасть на авто Порошенко, когда он вышел после допроса в ГБР.  Охрана бывшего главы государства оттеснила нападавших, применив газ.
 
Правоохранители открыли уголовное дело по статье хулиганство. Нападавшим грозит до четырех лет лишения свободы.
 
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Теги: Украина, Турция, отдых, Порошенко
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Комментариев (7)
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shk67    29.07.2019, 19:46
Оценка:  -2
shk67
А хряк до сих пор такой бесценный?
Letohradek    29.07.2019, 19:51
Оценка:  0
Letohradek
Хряк, это кто? О чем комментарий? Если ты зэбил, можешь не реагировать на вопросы
ВАТА_FUCK    29.07.2019, 19:31
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
И не пищат, что Порох отдыхает за "государственный счет"... А Зё!ленский за свои? Ах да, он не отдыхает, он с пляжей пробу снимает, весь в заботах об иЗе!бирателях
Woodbrother    29.07.2019, 18:58
Оценка:  0
Woodbrother
Когда Петя один раз за все время президентства поехал на 10 дней в отпуск - половина наших СМИ говном захлебывалась от ненависти. А сейчас Зеля в сплошном отдыхе и нормуль. Ни один говновентилятор на ТВ не крутится, все довольны. Парадокс.
Letohradek    29.07.2019, 19:06
Оценка:  -3
Letohradek
Верно подмечено! И зэбилы не возмущаются, почему из гундосый избранник не исполняет, того, на что они купились.
i-Kovalsky    29.07.2019, 19:23
Оценка:  +2
i-Kovalsky
справедливости ради, стоит заметить, что "Петро Инкогнито" в отеле - это таки забавно. Но в целом да, тогда пиар уже активно работал против Пети по поводу и без оного.
Letohradek    29.07.2019, 19:53
Оценка:  0
Letohradek
Что тебя забавляет?
Вопросов к охрыпшей крысе не имеешь?
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