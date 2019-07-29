Порошенко вместе с семьей покинул пределы Украины - СМИ

Бывший глава в воскресенье улетел в Стамбул. По данным СМИ, часть его семьи покинули Украину ранее.

Бывший президент Петр Порошенко вслед за семьей уехал на отдых за границу. Как сообщает УП со ссылкой на источники, экс-глава государства улетел в Турцию.

Читай также: “Я коммуникабельный“: Портнов объяснил, откуда берет данные о Порошенко О намерении улететь в отпуск Порошенко заявил в прошлую пятницу, но в воскресенье еще присутствовал на крестном ходе Православной церкви Украины.

“Часть членов его семьи выехала из Украины на прошлой неделе. Другая часть и он выехали в воскресенье. Летели в Стамбул“, - сообщил собеседник издания..

Также источники УП утверждают, что Порошенко написал заявление об отказе от госохраны.

Напомним, 25 июля четверо неизвестных мужчин пытались напасть на авто Порошенко , когда он вышел после допроса в ГБР. Охрана бывшего главы государства оттеснила нападавших, применив газ.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье хулиганство. Нападавшим грозит до четырех лет лишения свободы.