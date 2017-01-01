Петевка и Новинский: ЦИК объявила первых 35 избранных депутатов
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Центральная избирательная комиссия признала избранными 35 народных депутатов Украины. Об сообщила пресс-служба ЦИК.
В частности, во время сегодняшнего заседания на основании оригиналов протоколов ОИК об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов 21 июля в 35 ОВО, признав избранными народными депутатами Украины следующих лиц:
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Палку И.П. - в ОВО № 22
Констанкевич И.М. - в ОВО № 23
Нестеренко Е.А. - в ОВО № 26
Личман В. - в ОВО № 30
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Захарченко В.В. - в ОВО № 31
Каптелова Р.В. - в ОВО № 36
Магомедова М.С. - в ОВО № 45
Солода Ю.В. - в ОВО № 47
Ефимова М.В. - в ОВО № 48
Новинского В.В. - в ОВО № 57
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Магера С.В. - в ОВО № 58
Лубинця Д.В. - в ОВО № 60
Герасименко И.Л. - в ОВО № 62
Кицака Б.В. - в ОВО № 63
Петевку В.В. - в ОВО № 72
Поляка В.М. - в ОВО № 73
Касая Г.А. - в ОВО № 74
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Соху Р.В. - в ОВО № 75
Налетова Д.А. - в ОВО № 144
Шаповалова Ю.А. - в ОВО № 146
Касая К.И. - в ОВО № 149
Мовчана А.В. - в ОВО № 150
Деркача А.Л. - в ОВО № 159
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Гевко В.Л. - в ОВО № 167
Кинзбурскую В.А. - в ОВО № 171
Бакумова А.С. - в ОВО № 173
Пивоварова Е.П. - в ОВО № 175
Микиша Д.С. - в ОВО № 181
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Стефанчук Н.А. - в ОВО № 187
Лабазюк С.П. - в ОВО № 188
Яценко А.В. - в ОВО № 20
Перебийниса М.В. - в ОВО № 212
Дубнова А.В. - в ОВО № 213
Яременко Б.В. - в ОВО № 215
Грищук Р.П. - в ОВО № 222.
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Соответствующие протоколы ЦИК о результатах выборов подписали все присутствующие на заседании члены Комиссии.
Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК осталось принять протоколы от двух округов.
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