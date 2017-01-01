Петевка и Новинский: ЦИК объявила первых 35 избранных депутатов

Центризбирком на своем заседании утвердил 35 депутатов избранных на выборах 21 июля в Раду.

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Центральная избирательная комиссия признала избранными 35 народных депутатов Украины. Об сообщила пресс-служба ЦИК.

В частности, во время сегодняшнего заседания на основании оригиналов протоколов ОИК об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов 21 июля в 35 ОВО, признав избранными народными депутатами Украины следующих лиц:

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Палку И.П. - в ОВО № 22

Констанкевич И.М. - в ОВО № 23

Нестеренко Е.А. - в ОВО № 26

Личман В. - в ОВО № 30

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Захарченко В.В. - в ОВО № 31

Каптелова Р.В. - в ОВО № 36

Магомедова М.С. - в ОВО № 45

Солода Ю.В. - в ОВО № 47

Ефимова М.В. - в ОВО № 48

Новинского В.В. - в ОВО № 57

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Магера С.В. - в ОВО № 58

Лубинця Д.В. - в ОВО № 60

Герасименко И.Л. - в ОВО № 62

Кицака Б.В. - в ОВО № 63

Петевку В.В. - в ОВО № 72

Поляка В.М. - в ОВО № 73

Касая Г.А. - в ОВО № 74

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Соху Р.В. - в ОВО № 75

Налетова Д.А. - в ОВО № 144

Шаповалова Ю.А. - в ОВО № 146

Касая К.И. - в ОВО № 149

Мовчана А.В. - в ОВО № 150

Деркача А.Л. - в ОВО № 159

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Гевко В.Л. - в ОВО № 167

Кинзбурскую В.А. - в ОВО № 171

Бакумова А.С. - в ОВО № 173

Пивоварова Е.П. - в ОВО № 175

Микиша Д.С. - в ОВО № 181

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Стефанчук Н.А. - в ОВО № 187

Лабазюк С.П. - в ОВО № 188

Яценко А.В. - в ОВО № 20

Перебийниса М.В. - в ОВО № 212

Дубнова А.В. - в ОВО № 213

Яременко Б.В. - в ОВО № 215

Грищук Р.П. - в ОВО № 222.

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Соответствующие протоколы ЦИК о результатах выборов подписали все присутствующие на заседании члены Комиссии.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК осталось принять протоколы от двух округов.