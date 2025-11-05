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Двое маленьких детей погибли при пожаре в Киевской области

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Пожарные оперативно прибыли из районного центра в село, где возник пожар, но детей спасти из горящего дома не удалось.
Пожар в Киевской области унес жизни двоих маленьких детей
Пожар в Киевской области унес жизни двоих маленьких детей
kv.dsns.gov.ua

В селе Гайшин Киевской области произошел пожар, в котором погибли двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в области в понедельник, 29 июля.

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения в городе Переяслав-Хмельницкий 29 июля в 10:37. По прибытию спасателей на место было установлено, что пламенем полностью охвачена крыша дома общей площадью 64 квадратных метра.

По словам соседей, дома могли находиться дети. Пожар был локализован в 11:14 и ликвидирован в 11:35. В результате пожара погибли двое детей 2015 и 2017 рождения.

 

 

Напомним, что ранее в больнице Винницы скончался спасатель ГСЧС - накануне Анатолий Слободянюк принимал участие в тушении крупного пожара возле села Якушинцы.

Также сообщалось, что в Днепре на ходу загорелся трамвай с пассажирами.

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Теги: дети, Киевская область, пожар, погибшие, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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