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Средняя зарплата украинцев достигла $400

Комментариев: 9
Ранее средняя зарплата достигала такой отметки только в 2008 и в 2013 годах. С июня 2018 года зарплата выросла на 18%.

Отчет Государственной службы статистики Украины свидетельствует, что средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2019 года составила 10783 грн. Документ был опубликован на сайте Госстата в понедельник, 29 июля.

Согласно данным, средняя зарплата увеличилась по сравнению с июнем прошлого года на 18%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) в июне 2019 года к июню прошлого года выросла на 8,1%.

В долларовом выражении средняя начисленная зарплата составила 427 долларов (по текущему курсу НБУ - 25,25 грн/доллар). Впервые средняя зарплата в Украине достигла 400 долларов в июле 2008 года (1930 грн при курсе 4,85 грн за доллар), однако уже осенью того же года в стране начался глубокий экономический кризис, а правительство допустило самое большое в мире падение ВВП - в 2009 году на 14,8%.

Во второй раз зарплата достигла уровня 400 долларов в 2013 году, отчасти благодаря фиксированному курсу 8 грн/доллар. В июле 2013 года средняя зарплата составила 3430 грн (430 долларов). Однако уже с августа того же года зарплаты начали падать, а с началом войны весной 2014 года курс доллара резко пошел вверх.

После этого в 2014 году реальная зарплата украинцев снизилась на 6,5%, в 2015 году - на 20,2%. В 2016 году реальная зарплата украинцев выросла на 9,0%, в 2017 году - на 19,1%, в 2018 году - на 12,5%.

Для корректного расчета уровня зарплат также необходимо учитывать долларовую инфляцию, которая составила 7% с июля 2008 года по июль 2013 года и 15% к сегодняшнему дню. Однако на реальный уровень зарплат положительно повлияло снижение ЕСВ на выплаты в 2015-2016 годах в среднем с 41% до 22%.

Напомним, что ранее исследование выявило, что половина украинцев готовы работать за 10 тысяч гривен. Также в НБУ заявили, что реальная зарплата превысила уровень 2013 года.

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Теги: статистика, зарплаты, зарплата, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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Л_о_л_а    29.07.2019, 21:07
Оценка:  +1
Л_о_л_а
Новость на бм "Количество граждан Украины, получивших российский паспорт, выросло на 5 тысяч по сравнению с показателями прошлого года."

Хочу обратиться к тупой кастрюле, отписавшейся ниже nommu1: "Когда уже вы тупоголовое стадо перестанете кивать на Россию, а обратите внимание на ужасную жизнь в
Л_о_л_а    29.07.2019, 21:08
Оценка:  +1
Л_о_л_а
Украине, которую принесло после майдана ваше обезумевшее рагулячее быдло".
Michael2811    29.07.2019, 21:04
Оценка:  +1
Michael2811
Это средняя темпиртура больных в в психушке за последние 5-ть лет!!!!!
nommu1    29.07.2019, 20:47
Оценка:  0
nommu1
ну отлично. в Украине растет, в РФ падает) Ждем через пару лет заробитчан из Москвы)
birtov1990    29.07.2019, 21:20
Оценка:  -1
birtov1990
nommu1
Хорошая новость, средняя зарплата растет. Один кушает мясо, а я капусту, а вместе мы кушаем голубцы.
У меня по дому соседи обыкновенные пенсионеры получают пенсию в расчете на доллары 250 баксов, а сколько получают пенсионеры в великой стране 70 баксов.
Serg2176    29.07.2019, 20:13
Оценка:  -3
Serg2176
как то перестали запоребрики визжать шо мы к ним на зароботки едем....
bolbos    29.07.2019, 20:22
Оценка:  -2
bolbos
Перестали, потомучто ростат сообщил что за год в рф нищего населения стало на 500 тыс больше
Ira0956    29.07.2019, 20:28
Оценка:  0
Ira0956
Serg2176 а куда вы денетесь? Как ездили, так и ездите к нм на заработки
nommu1    29.07.2019, 20:48
Оценка:  0
nommu1
'куда вы денетесь'
вопрос не куда мы денемся, а куда денетесь вы, когда санкции вас загонят в серьезный кризис. РФ это не Украина, которая смогла оправиться от всех бед
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