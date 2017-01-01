Нацгвардеец в райсуде Одессы хотел застрелиться – полиция

Боец выстрелил себе в голову из табельного оружия. Сейчас молодой мужчина находится в реанимации.

Рядом с нацгвардейцем была обнаружена предсмертная записка Национальная гвардия Украины

Военнослужащий Национальной гвардии Украины, который сегодня был обнаружен в Киевском районном суде Одессы с огнестрельным ранением головы, пытался совершить самоубийство. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 29 июля.

По предварительным данным, боец 1999 года рождения выстрелил себе в голову из табельного оружия. Сейчас молодой мужчина находится в реанимации.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о покушении на преступление и покушение на самоубийство (ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 УК Украины).

По данным местного издания Думская, рядом с нацгвардейцем была обнаружена предсмертная записка.

Напомним, утром 29 июля на территории Киевского районного суда Одессы был обнаружен боец Нацгвардии с огнестрельным ранением головы.

Ранее в Харьковской области из автомата застрелился солдат из Днепра. По данным силовиков, инцидент произошел в Балаклее утром 21 июля.

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