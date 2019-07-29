Украина создаст всемирный русскоязычный канал – ОП
Офис президента Украины планирует запустить международный русскоязычный канал. Об этом сказал заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко, сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 29 июля.
По его словам, такой канал нужен, чтобы Украина могла бороться как за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории РФ.
"У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру", – сообщил Тимошенко.
По его словам, в команде президента Владимира Зеленского хотят, чтобы это все-таки был государственный канал.
"Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента", – отметил Тимошенко.
Ранее первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что в команде Зеленского ведут работу по созданию "информационно сильного канала". По его словам, рассматриваются варианты интернет-платформы и спутникового канала.
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Но представляю выражение лица многих патриотов зе-фанов ) Это еще начало )