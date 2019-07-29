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Украина создаст всемирный русскоязычный канал – ОП

Комментариев: 3
Новый канал будет помогать Украине бороться за умы украинцев в Крыму, на Донбассе, а также за умы россиян в РФ, отметил Кирилл Тимошенко.
Кирилл Тимошенко считает, что новый канал должен быть государственным
Кирилл Тимошенко считает, что новый канал должен быть государственным
Новое Время

Офис президента Украины планирует запустить международный русскоязычный канал. Об этом сказал заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко, сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 29 июля.

По его словам, такой канал нужен, чтобы Украина могла бороться как за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории РФ.

"У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру", – сообщил Тимошенко.

По его словам, в команде президента Владимира Зеленского хотят, чтобы это все-таки был государственный канал.

"Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента", – отметил Тимошенко.

Ранее первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что в команде Зеленского ведут работу по созданию "информационно сильного канала". По его словам, рассматриваются варианты интернет-платформы и спутникового канала.

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Теги: Россия, Украина, Русский язык, телеканалы, канал, телеканал, Владимир Зеленский, тимошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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alex_br    29.07.2019, 21:24
Оценка:  +1
alex_br
Мое мнение нейтральное, на русском или английском какой-то канал нужно международный, он, киселев вещает по всей планете, рассказывает американцам их же новости, говорить с врагом на языке врага это стратегически верно.
Но представляю выражение лица многих патриотов зе-фанов ) Это еще начало )
Michael2811    29.07.2019, 21:24
Оценка:  -1
Michael2811
Зрада.а.а.а.а.а. Д-да-да-ДА! Так всегда было...Из троих украинцев два атамана и один предатель.....
Letohradek    29.07.2019, 21:20
Оценка:  -1
Letohradek
Мдаааа ... зэбилы загубят все достижения Украины ... Этим скотам непонятно, зачем украинский язык в Украине! Печально!
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