Украина создаст всемирный русскоязычный канал – ОП

Новый канал будет помогать Украине бороться за умы украинцев в Крыму, на Донбассе, а также за умы россиян в РФ, отметил Кирилл Тимошенко.

Кирилл Тимошенко считает, что новый канал должен быть государственным Новое Время

Офис президента Украины планирует запустить международный русскоязычный канал. Об этом сказал заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко, сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 29 июля.

По его словам, такой канал нужен, чтобы Украина могла бороться как за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории РФ.

"У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру", – сообщил Тимошенко.

По его словам, в команде президента Владимира Зеленского хотят, чтобы это все-таки был государственный канал.

"Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента", – отметил Тимошенко.

Ранее первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что в команде Зеленского ведут работу по созданию "информационно сильного канала". По его словам, рассматриваются варианты интернет-платформы и спутникового канала.

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