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Луценко пригрозил Горбатюку за подозрения судьям Окружного админсуда

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Генпрокурор упрекнул главу управления спецрасследований ГПУ в том, что материалы дела поздно попали к его заместителям, а также подчеркнул, что к делу не добавлено ни одной страницы с доказательствами.
Луценко пригрозил Горбатюку ответственностью за расследования против судей ОАСК
Луценко пригрозил Горбатюку ответственностью за расследования против судей ОАСК
gp.gov.ua

Служебной ответственностью пригрозил генеральный прокурор Юрий Луценко руководителю управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергею Горбатюку в связи с подозрениями судьям Окружного административного суда Киева. Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook в понедельник, 29 июля.

Он утверждает, что проекты подозрений в установленном порядке зарегистрированы в канцелярии, попали на стол заместителя ГПУ только в понедельник в 10:55, отметив, что его заместители работали и на выходных.

"При этом к проектам подозрений подчиненные Горбатюк не добавили ни одного листа с доказательствами, ни одного файла НСРД (негласных следственных розыскных действий)", - отметил генпрокурор. 

Луценко добавил, что 30 июля, заместитель генпрокурора собирает совещание для заслушивания доказательств по делу.

"На завтра заместитель генпрокурора собирает совещание для заслушивания доказательств по делу. Именно он несет, в том числе уголовную ответственность за объективность подписанного подозрения", - добавил Луценко. 

Кроме того, Луценко добавил, что никаких сантиментов к фигурантам разговоров у него нет.

"Если мой заместитель, или с 1 августа я сам получим все необходимые доказательные материалы следствия и полные протоколы запущенных НАБУ в эфир протоколов НСРД - подозрение будет подписано. Если нет - будет служебная ответственность", - заявил Луценко.

Напомним, что 26 июля детективы НАБУ провели обыски в Окружном админсуде Киева, в том числе в кабинете председателя суда Павла Вовка. В НАБУ отметили, что обыски проходили по делу возможного совершения уголовных правонарушений председателем и отдельными судьями ОАСК.

В Генпрокуратуре заявили, что действия суда представляют угрозу национальной безопасности Украины.

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Теги: Генпрокуратура, Луценко, суд, прокуратура, ГПУ, расследование
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Источник: korrespondent.net

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