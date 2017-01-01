Луценко пригрозил Горбатюку за подозрения судьям Окружного админсуда

Генпрокурор упрекнул главу управления спецрасследований ГПУ в том, что материалы дела поздно попали к его заместителям, а также подчеркнул, что к делу не добавлено ни одной страницы с доказательствами.

Служебной ответственностью пригрозил генеральный прокурор Юрий Луценко руководителю управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергею Горбатюку в связи с подозрениями судьям Окружного административного суда Киева. Об этом Луценко написал на своей странице в Facebook в понедельник, 29 июля.

Он утверждает, что проекты подозрений в установленном порядке зарегистрированы в канцелярии, попали на стол заместителя ГПУ только в понедельник в 10:55, отметив, что его заместители работали и на выходных.

"При этом к проектам подозрений подчиненные Горбатюк не добавили ни одного листа с доказательствами, ни одного файла НСРД (негласных следственных розыскных действий)", - отметил генпрокурор.

Луценко добавил, что 30 июля, заместитель генпрокурора собирает совещание для заслушивания доказательств по делу.

"На завтра заместитель генпрокурора собирает совещание для заслушивания доказательств по делу. Именно он несет, в том числе уголовную ответственность за объективность подписанного подозрения", - добавил Луценко.

Кроме того, Луценко добавил, что никаких сантиментов к фигурантам разговоров у него нет.

"Если мой заместитель, или с 1 августа я сам получим все необходимые доказательные материалы следствия и полные протоколы запущенных НАБУ в эфир протоколов НСРД - подозрение будет подписано. Если нет - будет служебная ответственность", - заявил Луценко.

Напомним, что 26 июля детективы НАБУ провели обыски в Окружном админсуде Киева, в том числе в кабинете председателя суда Павла Вовка. В НАБУ отметили, что обыски проходили по делу возможного совершения уголовных правонарушений председателем и отдельными судьями ОАСК.

В Генпрокуратуре заявили, что действия суда представляют угрозу национальной безопасности Украины.

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